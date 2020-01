João Lucas, Rodrigo Muniz e Bill celebram primeiro gol pelo Flamengo: “Outro patamar”

O time de jovens jogadores que atua pelo Flamengo na Taça Guanabara venceu o Volta Redonda por 3 a 2 neste sábado, no Maracanã, em partida válida pela terceira rodada da competição. Os autores dos gols balançaram as redes pela primeira vez pelo time profissional do Rubro-Negro. O gol decisivo foi marcado por Bill, que em 2019 foi emprestado à Ponte Preta, onde marcou uma vez.

– Sempre digo que precisamos estar preparados para a oportunidade. Seja ela com cinco, dez, quinze ou dois minutos. Para entrar e fazer o melhor. Sem medo, com responsabilidade. – A gente que joga no Flamengo tem que estar preparado para tudo. Para virar um jogo, empatar um jogo. Sabemos da responsabilidade. Os sonhos a gente deixa do lado de fora, quando entramos estamos 100% focados no jogo. Outro patamar – finalizou o jovem. Bill Flamengo Volta Redonda — Foto: André Durão O lateral-direito João Lucas, de 21 anos, que disputou o Carioca do ano passado pelo Bangu e foi contratado pelo Flamengo na sequência, fez seu primeiro gol como profissional. O jogador fez também seu primeiro jogo na temporada, já que o titular da posição nas duas primeiras rodadas foi Matheuzinho. – Sensação que não tem como explicar. Minha estreia como profissional foi no Maracanã. Fizemos um bom primeiro tempo, mas pecamos na bola parada. Professor conversou com a gente e voltamos dispostos a reverter. Temos coisas a melhorar, mas estamos focados. João Lucas gol Flamengo Volta Redonda — Foto: André Durão – Fazer meu primeiro gol no Maracanã eu vou contar para os meus netos – disse João Lucas. O outro artilheiro estreante da noite foi Rodrigo Muniz, que também fez sua primeira partida como titular pela equipe rubro-negra. Titular no lugar de Vitor Gabriel, o atacante marcou um belo gol de cabeça, após cruzamento de Ramon. Vitor Gabriel Rodrigo Muniz Flamengo Volta Redonda — Foto: André Durão – Muito feliz pelo gol. Ganhei a vaga no jogo de hoje. Trabalhei muito para isso. Trabalhamos muito e pode ser. Estamos outro patamar – disse o centroavante.