Joe Biden vence primárias democratas na Carolina do Sul

O ex-vice-presidente Joe Biden venceu asprimárias do Partido Democratana Carolina do Sul deste sábado (29), apontaram projeções dos principais jornais e emissoras dos Estados Unidos.

Após sofrer derrotas nas três primeiras primárias, vitória por ampla margem dá sobrevida a Biden na disputa pela nomeação do Partido Democrata. O resultado ainda o aproxima de Sanders na liderança das prévias — algo que deve reorganizar o jogo político às vésperas da Super Terça, dia decisivo na corrida democrata.

Com todas as urnas apuradas, a projeção da agência Associated Press indicava o seguinte resultado:

Joe Biden — 48,4% dos votos — 33 delegados

— 48,4% dos votos — Bernie Sanders — 19,9% dos votos — 11 delegados

Tom Steyer (desistiu da disputa) — 11,3% dos votos — nenhum delegado

(desistiu da disputa) — 11,3% dos votos — Pete Buttigieg — 8,2% dos votos — nenhum delegado

Elizabeth Warren — 7,1% dos votos — nenhum delegado

Amy Klobuchar — 3,1% dos votos —nenhum delegado

Pesquisas apontam que Joe Biden ganhou prévia democrata na Carolina do Sul

Ao todo, a Carolina do Sul atribuirá 54 delegados — portanto, ainda faltam alguns a serem definidos. Assim, até a última atualização desta reportagem, a corrida do Partido Democrata após primárias em quatro estados estava assim:

Bernie Sanders — 56 (pode ganhar um após revisão em Iowa)

(pode ganhar um após revisão em Iowa) Joe Biden — 48

Pete Buttigieg – 25 (pode perder um após revisão em Iowa)

(pode perder um após revisão em Iowa) Elizabeth Warren – 8

Amy Klobuchar – 7

Eleições americanas: O que está em jogo na Carolina do Sul

Em discurso, Bernie Sanders — que lidera a corrida interna do Partido Democrata nos EUA — reconheceu a derrota e parabenizou o rival. “Não se pode vencer todas”, disse o candidato a apoiadores.

Por isso, segundo estimativas, Biden deve ultrapassar Buttigieg no número de delegados. Porém, ele ainda ficaria atrás de Sanders.

Apoiadores de Joe Biden comemoram vitória do pré-candidato nas primárias da Carolina do Sul neste sábado (29) — Foto: Gerald Herbert/AP Photo

Logo após saírem as primeiras projeções, Biden agradeceu aos eleitores em uma mensagem no Twitter. “Obrigado, Carolina do Sul! A todos que foram derrubados, descartados ou deixados de fora — esta é a campanha de vocês”, afirmou.

“Juntos, vamos vencer essas primárias e derrotar Donald Trump”, completou.

Com a vitória, Biden tentará ganhar fôlego para a Super Terça desta semana, quando 14 estados — além do território da Samoa Americana e de votações no exterior — terão primárias.Cerca de um terço dos delegados do Partido Democrata serão decididos neste dia.

Após os primeiros resultados, o pré-candidato Tom Steyer desistiu da corrida do Partido Democrata. Projeções indicam que ele deve obter a terceira colocação na Carolina do Sul — à frente de candidatos com maior vantagem em número delegados. Porém, isso seria insuficiente para colocá-lo em condições de disputar a nomeação para concorrer com Donald Trump em novembro.

Apoiadores de Joe Biden comemoram vitória do pré-candidato nas primárias da Carolina do Sul durante comício em Columbia neste sábado (29) — Foto: Gerald Herbert/AP Photo

Desde o início das primárias, Biden sempre apostou em uma votação expressiva na Carolina do Sul, um estado onde cerca de60% dos eleitores democratas são negros. O ex-vice-presidente é o candidato com maior popularidade entre esse grupo eleitoral – em grande parte conquistada por seus oito anos de mandato ao lado do ex-presidente Barack Obama.

Nas últimas semanas, pesquisas apontam umcrescimento de Bernie Sanders entre o eleitorado negro, mas os números ainda ficam abaixo dos de Biden. Já o segundo candidato com mais delegados até o momento, Pete Buttigieg, é considerado extremamente impopular entre os eleitores negros, e Biden pretende explorar esse fator para se recuperar na corrida pela indicação.

A Carolina do Sul é o quarto estado a organizar uma prévia democrata. O Partido já promoveu dois caucus e uma primária, em Iowa, New Hampshire e Nevada. No primeiro, houve um empate entre Pete Buttigieg e Bernie Sanders, com um delegado a mais sendo atribuído a Buttigieg. Sanders venceu nos outros dois estados, com um placar apertado em New Hampshire e ampla vantagem em Nevada.

Calendário da eleição presidencial dos EUA 2020 — Foto: Roberta Jaworski/G1

Já o Partido Republicano cancelou suas primárias no estado e vai atribuir todos os seus delegados a Donald Trump.

A Carolina do Sul é um estado tradicionalmente demaioria republicana. Em 2016, Trump venceu Hillary Clinton na eleição presidencial por 54,9% contra 40,7%. Nas últimas 14 eleições presidenciais, apenas uma vez, em 1976, um democrata – Jimmy Carter – ganhou ali.

Prévias eleitorais dos EUA em fevereiro — Foto: Roberta Jaworski/G1

Na corrida eleitoral de 2016, Sanders e Hillary Clinton – que acabou se tornando a indicada pelo partido para disputar a eleição presidencial contra Donald Trump – estavam praticamente empatados ao chegarem à Carolina do Sul, com apenas um delegado a mais para Clinton.

Naquele ano, a ex-secretária de Estado acabou conquistando sua vantagem crucial na Super Terça, logo no começo de março. Neste ano, a Super Terça, no próximo dia 3, pode se tornar ainda mais decisiva, já que terá a inclusão do estado da Califórnia, que atribui 415 delegados (o maior número do país). No total, 13.57 delegados serão definidos nesse dia.