Jovem é internada com suspeita de coronavírus em Minas Gerais

RIO — Uma jovem de 22 anosapresentou sintomas que podem ser enquadrados como os do coronavírus, em Minas Gerais. Ela viajou para Chinae está sendomonitorada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A informação foi divulgada pelo jornal Estado de Minas.

Coronavírus: O que se sabe até agora?

A mulher apresenta alguns sintomas respiratórios e febre baixa. Ela está internada desde sexta-feira. A secretaria não informou de qual cidade e quando a jovem retornou para Belo Horizonte.

Na semana passada, a foi descartado um primeiro caso de coronavírus suspeito. A paciente era uma mulher de 35 anos que veio da China e apresentava sintomas semelhantes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou, na tarde desta segunda-feira, que aumentou a atenção em portos e aeroportos para casos suspeitos decoronavírus. Apesar de aumentar o alerta, a agência não vai mudar os procedimentos que já eram adotados em casos de outras doenças.

Na manhã desta segunda, oMinistério da Saúdedescartou uma suspeita de contaminação porcoronavírusidentificada emNiterói, no Rio de Janeiro. Em nota, a pasta declarou que o paciente suspeito, internado no Hospital Icaraí, “não se enquadra na atual definição de caso suspeito de 2019-nCoV estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS)”.

A Alemanha confirmou nesta segunda-feira o primeiro caso do novo coronavírus no país. A doença foi diagnosticada em um paciente no distrito de Starnberg.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) corrigiu nesta segunda-feira sua avaliação do risco do coronavírus, considerando elevado para o nível internacional, depois de tê-lo descrito como moderado por “erro de formulação”. Em seu relatório sobre a situação, a OMS indica que sua “avaliação de risco (…) não mudou desde a última atualização (22 de janeiro): muito alto na China, alto no nível regional e em todo o mundo”. Na prática, a alteração da nomenclatura não interfere em nenhuma mudança de protocolo da Organização.