Jovem que matou e queimou namorada é encontrado morto em prisão; causa é investigada

Alan confessou que matou a namorada pois os dois discutiam com frequência (Reprodução/Arquivo pessoal)

O jovem Alan Pereira dos Reis, de 22 anos, foi encontrado morto no presídio de Aparecida de Goiânia (GO), neste sábado (22). Ele estava preso após confessar o homicídio da namorada, a gerente de supermercado Fernanda Souza, de 33 anos.

Após matar, queimar e enterrar a companheira, Alan foi até um shopping para encontrar a ex-mulher usando o carro e o cartão de crédito da gerente de supermercado.

A DGAP (Diretoria-Geral de Administração Penitenciária) informou que Alan estava sozinho em uma cela, mas não esclareceu as causas da morte. As informações são doG1.

+ Jovem mata namorada e vai ao shopping com a ex após queimar e enterrar corpo

Ainda segundo a DGAP, procedimentos administrativos vão apurar o óbito. A perícia da Polícia Civil esteve no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia para realizar os trabalhos.

Relembre o caso

Fernanda estava desaparecida desde o dia 12 de fevereiro. Após a investigação, um pedaço de madeira com sangue e restos de cabelo foram encontrados próximo à zona rural de Bela Vista.

A polícia desconfiou de que o autor poderia ser Alan, com quem a vítima estava se relacionando havia um mês. Durante a investigação, os investigadores chegaram à ex-mulher do jovem.

A mulher contou que tinha ido ao shopping com Alan em um Fiat Uno vermelho e que fizeram compras com o cartão de Fernanda. A ex-companheira do jovem disse que achou estranho o convite recebido, já que Alan estava desempregado.

Alan foi preso temporariamente após a suspeita de que ele fugiria para o Pará. Ele conseguiu a liberação depois de uma audiência de custódia. O jovem foi novamente detido e acabou confessando o crime aos policiais.

O jovem tentou justificar o crime ao alegar que estava tendo muitas discussões com Fernanda. Ele disse que a namorada não aceitava a aproximação dele com os filhos que têm com a ex-esposa.

O autor informou onde estava o carro de Fernanda e o local onde a enterrou. O corpo de Fernanda foi localizado na última quarta-feira (19), próximo a uma estrada vicinal, ao lado de uma plantação de soja, em estado de decomposição, já que havia sido carbonizado, enterrado e coberto com terra e folhagens.

A perícia foi ao local onde o corpo estava e o levou ao IML (Instituto Médico Legal) de Aparecida de Goiânia.