Juíza dá 5 dias para chefe da Secom explicar contratos de sua firma com emissoras

A Justiça Federal de Brasília deu prazo de cinco dias para que o chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência, Fabio Wajngarten, se manifeste sobre os contratos que sua firma particular mantinha com empresas que recebem recursos do governo.

Na semana passada, o jornal “Folha de S. Paulo” revelou que ele é sócio majoritário da empresa FW Comunicação e Marketing, cuja clientela inclui emissoras e agências que têm contratos com o governo Jair Bolsonaro, alguns assinados pelo próprio secretário. A juíza Solange Salgado, da 1ª Vara Federal, considerou “a necessidade de obtenção de mais esclarecimentos acerca do assunto em pauta” e pediu a Wajngarten que se posicione em cinco dias úteis. O secretário tem negado que sua conduta seja irregular, alegando que os contratos são anteriores à sua nomeação. Bolsonaro tem criticado a imprensa e dito que Wajngarten será mantido na Secom.