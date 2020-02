Justiça determina que casal suspeito de contrair coronavírus fique internado

Turistas franceses

Graças a uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, a prefeitura de Paraty poderá manter internado um casal de franceses suspeitos de ter contraído coronavírus. Eles estão entre as nove pessoas suspeitas de terem contraído o vírus no estado. O processo corre em segredo de Justiça.

Casal de franceses que pode ter contraído o coronavírus é monitorado em Paraty (RJ)

Kateryna Kon

Conforme o último boletim do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro ainda não tem nenhum caso confirmado da doença. Em todo o país, 132 pessoas estão sob suspeita de terem contraído o vírus.

Em nota, a prefeitura da Paraty informou que o casal de franceses está sendo monitorado desde quinta-feira (27/2) pela equipe do Hospital Municipal. O casal teve material coletado para análise e o resultado deve sair em até 48 horas.

O texto ainda esclarece que, por determinação do Ministério da Saúde, turistas estrangeiros que buscam atendimento na rede municipal com sintomas de doenças respiratórias e provenientes dos 16países com circulação ativa do víruspassaram a ser orientados a permanecer em observação até resultados conclusivos de exames.Com informações da Agência Brasil.