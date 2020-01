Justiça do RJ paralisa investigação contra sócio de Flávio Bolsonaro

A investigação é relativa ao processo do suposto esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O Ministério Público suspeita que Alexandre tenha atuado como laranja na compra da loja de chocolates, que teria sido utilizada para lavar dinheiro da “rachadinha”.

A rachadinha ocorre quando funcionários do gabinete devolvem parte do salário ao político. As defesas negam.

A decisão desta terça-feira (21) é do desembargador Antônio Carlos Nascimento Amado. O magistrado diz que Alexandre não teve o direito de defesa adequado.

No final de dezembro, a loja de Flávio e Alexandre foi alvo de busca e apreensão. Ele também teve bens apreendidos, junto com outros 26 suspeitos de envolvimento no esquema.

A decisão da Justiça atendeu a um pedido da defesa do empresário, mas não vale para Flávio Bolsonaro e nem para os demais envolvidos.