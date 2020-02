Juventude Bronzeada e Monobloco animam a terça de Carnaval em BH; veja programação

Foto: Chiara Ribeiro/Itatiaia

A terça-feira de Carnaval em Belo Horizonte promete mais animação para os foliões que vão curtir os vários blocos de rua. ‘Juventude Bronzeada’, ‘Monobloco’, ‘Funk You’, ‘Baianeiros’ e ‘Bartucada’ são alguns deles que desfilam na capital.

O ‘Juventude Bronzeada’ é a principal novidade. O bloco havia cancelado o cortejo devido ao impasse com o governo estadual, que proibiu o carro de som do grupo por irregularidades. Mas, nesta segunda-feira, o ‘Juventude’ divulgou nas redes sociais que conseguiu um veículo e vai sair nesta terça, às 11h, na avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, região Leste da capital.

Confira a programação completa desta terça-feira:

Regional Barreiro

BLOCO ESPERANDO O METRÔ/BARREIRO

Público estimado: 20.000

Horário concentração: 12h

Horário desfile: 13h

Horário dispersão: 19h

Concentração: Rua Barão de Coromandel, 755 – Bairro Barreiro

Trajeto: Rua Barão de Coromandel, 755, Barreiro, Rua Barão de Coromandel, Avenida Afonso Vaz de Melo, Avenida Afonso Vaz de Melo, 1285, Barreiro

BLOCO DISUMILDES/BARREIRO

Público estimado: 1.000

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 21h

Concentração: Avenida Catulo da Paixão Cearense, 223 – Bairro das Indústrias I

Trajeto: Avenida Catulo da Paixão Cearense, 223, Bairro das Indústrias I, Avenida Catulo da Paixão Cearense, Avenida Catulo da Paixão Cearense, 10, Bairro das Indústrias I

BLOCO TRUCK DO DESEJO/CENTRO-SUL

Público estimado: 15.000

Horário concentração: 8h

Horário desfile: 9h30

Horário dispersão: 15h

Concentração: Avenida Augusto de Lima, 1222 – Bairro Barro Preto

Trajeto: Avenida Augusto de Lima, 1222, Barro Preto, Avenida Augusto de Lima, Avenida Augusto de Lima, 1868, Barro Preto

BLOCO FUNK YOU/CENTRO-SUL

Público estimado: 250.000

Horário concentração: 9h

Horário desfile: 10h

Horário dispersão: 15h

Concentração: Avenida Afonso Pena, 867 – Bairro Centro

Trajeto: Avenida Afonso Pena, 867, Centro, Avenida Afonso Pena, Pça. Sete de Setembro, Avenida Amazonas, Rua dos Tupinambás, Avenida dos Andradas, Rua Aarão Reis, 255, Centro

BLOCO JUVENTUDE BRONZEADA/CENTRO-SUL

Público estimado: 60.000

Horário concentração: 9h

Horário desfile: 10h

Horário dispersão: 16h

Concentração: Avenida Assis Chateaubriand, 127 – Bairro Floresta

Trajeto: Avenida Assis Chateaubriand, 127, Floresta, Pça. Zamenhof, Avenida Assis Chateaubriand, Avenida Assis Chateaubriand, 601, Floresta

BLOCO LIBERDADE E ÁGUA LIMPA/CENTRO-SUL

Público estimado: 500

Horário concentração: 9h

Horário desfile: 10h

Horário dispersão: 15h

Concentração: Rua Padre Rolim, 62 – Bairro Santa Efigênia

Trajeto: Rua Padre Rolim, 62, Santa Efigênia, Rua Padre Rolim, Rua Grão Pará, Avenida Brasil, Avenida Brasil, 121, Santa Efigênia

BLOCO BAIANEIROS/CENTRO-SUL

Público estimado: 150.000

Horário concentração: 10h30

Horário desfile: 11h30

Horário dispersão: 17h30

Concentração: Avenida Getúlio Vargas, 1507 – Bairro Savassi

Trajeto: Avenida Getúlio Vargas, 1507, Savassi, Avenida Getúlio Vargas, Pça. Diogo de Vasconcelos, Rua Antônio de Albuquerque, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, 809, Savassi

BLOCO O REI E A JOVEM GUARDA/CENTRO-SUL

Público estimado: 4.000

Horário concentração: 10h30

Horário desfile: 11h30

Horário dispersão: 17h30

Concentração: Praça a Liberdade, 435 – Bairro Savassi

Trajeto: Praça da Liberdade, 435, Savassi, Alameda Travessia, Pça. da Liberdade, Avenida Brasil, Rua Pernambuco, Rua Claudio Manoel, Pça. da Liberdade, Praça da Liberdade, 450, Savassi

BLOCO DO PESCOÇÃO/CENTRO-SUL

Público estimado: 5.000

Horário concentração: 12h

Horário desfile: 14h

Horário dispersão: 19h

Concentração: Avenida Álvares Cabral, 327 – Bairro Lourdes

Trajeto: Avenida Álvares Cabral, 327, Lourdes, Rua da Bahia, Rua dos Aimorés, Rua Espírito Santo, Avenida Álvares Cabral, Avenida Álvares Cabral, 351, Lourdes

BLOCO CARNAAFRO/CENTRO-SUL

Público estimado: 1.500

Horário concentração: 13h

Horário desfile: 14h

Horário dispersão: 20h

Concentração: Avenida Bernardo Monteiro, 28 – Bairro Floresta

Trajeto: Avenida Bernardo Monteiro, 28, Floresta, Avenida Bernardo Monteiro, Avenida Bernardo Monteiro, 28, Floresta

BLOCO TIOZÕES DO PAGODE/CENTRO-SUL

Público estimado: 1.500

Horário concentração: 13h

Horário desfile: 14h

Horário dispersão: 20h

Concentração: Rua Mato Grosso, 350 – Bairro Barro Preto

Trajeto: Rua Mato Grosso, 350, Barro Preto, Rua Mato Grosso, Avenida Augusto de Lima, 1190, Barro Preto

BLOCO BARTUCADA/CENTRO-SUL

Público estimado: 48.000

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 20h

Concentração: Avenida Brasil, 1145 – Bairro Santa Efigênia

Trajeto: Avenida Brasil, 1145, Funcionários, Avenida Brasil, Avenida Brasil, 857, Santa Efigênia

BLOCO CARANGUEJO/CENTRO-SUL

Público estimado: 800

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 16h

Horário dispersão: 21h

Concentração: Rua Glycon Terra Pinto, 90 – Bairro Nossa Senhora da Conceição

Trajeto: Rua Glycon Terra Pinto, 90, Nossa Senhora do Rosário, Rua Glycon Terra Pinto, Rua Coronel Jorge Davis, Rua Doutor Camilo Antônio Nogueira, Rua Doutor Délio Tavares, Rua Geraldino Lopes, Beco do Baixinho, Rua Geraldino Lopes, Beco José Dircio

BLOCO MAIS 80/CENTRO-SUL

Público estimado: 50.000

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 21h

Concentração: Rua Fernandes Tourinho, 481 – Bairro Savassi

Trajeto: Rua Fernandes Tourinho, 481, Savassi, Rua Fernandes Tourinho, Avenida Getúlio Vargas, Praça Diogo de Vasconcelos, Rua Antônio de Albuquerque, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, 792, Savassi

BLOCO ZN SAVASSI/CENTRO-SUL

Público estimado: 1.500

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 21h

Concentração: Rua Sergipe, 811 – Bairro Savassi

Trajeto: Rua Sergipe, 811, Savassi, Rua Sergipe, Avenida Cristóvão Colombo, Rua Alagoas, Rua Alagoas, 1195, Savassi

BLOCO ESPANTA CRISE/CENTRO-SUL

Público estimado: 1.000

Horário concentração: 15h

Horário desfile: 17h

Horário dispersão: 21h

Concentração: Rua Silva Jardim, 15 – Bairro Floresta

Trajeto: Rua Silva Jardim, 15, Floresta, Rua Silva Jardim, Pça. Salvador Morici, Rua Silva Jardim, Rua São Geraldo, Pça. Zamenhof, Rua David Campista, Avenida Assis Chateaubriand, Avenida Assis Chateaubriand, 2, Floresta

BLOCO HAJA/CENTRO-SUL

Público estimado: 1.000

Horário concentração: 15h

Horário desfile: 16h

Horário dispersão: 20h

Concentração: Rua Silva Ortiz, 31 – Bairro Floresta

Trajeto: Rua Silva Ortiz, 31, Floresta, Rua Silva Ortiz, Pça. Zamenhof, Avenida Assis Chateaubriand, Rua Urucuia, 102, Floresta

BLOCO TIMBALEIROS DO GHETTO/CENTRO-SUL

Público estimado: 40.000

Horário concentração: 15h

Horário desfile: 16h

Horário dispersão: 22h

Concentração: Rua dos Caetés, 189 – Bairro Centro

Trajeto: Rua dos Caetés, 189, Centro, Avenida Amazonas, Avenida Afonso Pena, Praça Sete de Setembro, Avenida Afonso Pena, Rua dos Tamoios, 149, Centro

BLOCO ME BEIJA QUE EU TÔ NO SPC!/CENTRO-SUL

Público estimado: 2.000

Horário concentração: 15h

Horário desfile: 16h

Horário dispersão: 22h

Concentração: Rua dos Tabaiares, 93 – Bairro Floresta

Trajeto: Rua dos Tabaiares, 93, Floresta, Rua Sapucaí, Rua Sapucaí, 105, Floresta

BLOCO VELOBLOCO/CENTRO-SUL

Público estimado: 3.000

Horário concentração: 16h30

Horário desfile: 18h00

Horário dispersão: 23h

Concentração: Rua Major Lopes, 4 – Bairro São Pedro

Trajeto: Rua Major Lopes, 4, São Pedro, Rua Major Lopes, Rua Major Lopes, 17, São Pedro

Regional Leste

BLOCO COCO DA GENTE/LESTE

Público estimado: 2.000

Horário concentração: 9h

Horário desfile: 10h

Horário dispersão: 15h

Concentração: Rua Ametista, 178 – Bairro Vila Dias

Trajeto: Rua Ametista, 178, Vila Dias, Rua Ametista, Rua Conselheiro Rocha, Rua Conselheiro Rocha, 1605, Vila Dias

BLOCO A SANTÊ/LESTE

Público estimado: 20.000

Horário concentração: 12h

Horário desfile: 13h

Horário dispersão: 18h30

Concentração: Rua Mármore, 169 – Bairro Santa Tereza

Trajeto: Rua Mármore, 169, Santa Tereza, Rua Mármore, Rua Tenente Durval, Rua Tenente Vitorino, Rua Kimberlita, Rua Bom Despacho, 2, Santa Tereza

BLOCO TIETE DA VEVETE/LESTE

Público estimado: 40.000

Horário concentração: 12h

Horário desfile: 13h30

Horário dispersão: 19h

Concentração: Avenida dos Andradas, 3740 – Bairro Esplanada

Trajeto: Avenida dos Andradas, 3740, Pompéia, Avenida dos Andradas, Rua do Carapuça, 38, Esplanada

BLOCO LAVÔ, TÁ NOVO!/LESTE

Público estimado: 5.000

Horário concentração: 13h

Horário desfile: 14h

Horário dispersão: 19h30

Concentração: Rua Santa Maria, 140 – Bairro Floresta

Trajeto: Rua Santa Maria, 140, Floresta, Rua Santa Maria, Pça. Comendador Negrão, Praça Comendador Negrão, 218, Floresta

BLOCO LOUCURA PELO GALO/LESTE

Público estimado: 2.000

Horário concentração: 13h

Horário desfile: 14h

Horário dispersão: 20h

Concentração: Rua São Felipe, 35 – Bairro Sagrada Família

Trajeto: Rua São Felipe, 35, Sagrada Família, Rua São Felipe, Rua Pitangui, Rua Santa Clara, Rua Santa Clara, 240, Sagrada Família

BLOCO DO JILÓ/LESTE

Público estimado: 2.000

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 20h

Concentração: Rua Contagem, 686 – Bairro Santa Inês

Trajeto: Rua Contagem, 686, Boa Vista, Rua Contagem, Rua Contagem, 677, Santa Inês

BLOCO DA PRAÇA/LESTE

Público estimado: 300

Horário concentração: 15h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 19h

Concentração: Rua Salinas, 1778 – Bairro Santa Tereza

Trajeto: Rua Salinas, 1778, Santa Tereza, Rua Adamina, Rua Salinas, 1778, Santa Tereza

BLOCO ENCHE MEU COPO/LESTE

Público estimado: 2.500

Horário concentração: 16h

Horário desfile: 17h

Horário dispersão: 23h

Concentração: Praça Santa Rita, 157 – Bairro Esplanada

Trajeto: Praça Santa Rita, 157, Esplanada, Praça Santa Rita, Praça Santa Rita, 159, Esplanada

Regional Nordeste

BLOCO DA KEL E MINAS COM BAHIA/NORDESTE

Público estimado: 25.000

Horário concentração: 9h

Horário desfile: 10h

Horário dispersão: 14h30

Concentração: Rua Alberto Cintra, 24 – Bairro União

Trajeto: Rua Alberto Cintra, 24, União, Rua Alberto Cintra, Rua Alberto Cintra, 410, União

BLOCO DU SÔ TCHÊ/NORDESTE

Público estimado: 1.000

Horário concentração: 11h

Horário desfile: 12h

Horário dispersão: 18h

Concentração: Rua Manoel Alexandrino, 306 – Bairro São Paulo

Trajeto: Rua Manoel Alexandrino, 306, São Paulo, Rua Manoel Alexandrino, Rua Angaturama, 269, São Paulo

BLOCO DO CLAUDINHO/NORDESTE

Público estimado: 10.000

Horário concentração: 14h30

Horário desfile: 15h30

Horário dispersão: 21h30

Concentração: Rua Artur de Sá, 131 – Bairro União

Trajeto: Rua Artur de Sá, 131, União, Rua Alberto Cintra, Rua Alberto Cintra, 379, União

BLOCO PISA NA FULÔ/NORDESTE

Público estimado: 100.000

Horário concentração: 15h30

Horário desfile: 16h30

Horário dispersão: 22h30

Concentração: Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 865 – Bairro Dom Joaquim

Trajeto: Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, 865, Dom Joaquim, Rua Professor Amaro Xisto de Queiroz, Rua Nair, 77, Dom Joaquim

BLOCO CHEGA O REI/NOROESTE

Público estimado: 4.500

Horário concentração: 9h

Horário desfile: 10h

Horário dispersão: 15h

Concentração: Rua Frei Conceição Veloso, 145 – Bairro João Pinheiro

Trajeto: Rua Frei Conceição Veloso, 145, João Pinheiro, Rua Frei Conceição Veloso, Praça Chuí, Praça Chuí, 315, João Pinheiro

BLOCO MAGNÓLIA/NOROESTE

Público Estimado: 50.000

Horário concentração: 11h

Horário desfile: 13h

Horário dispersão: 18h

Concentração: Rua José Marra de Freitas, 1000 – Bairro Nova Esperança

Trajeto: Rua José Marra de Freitas, 1000, Nova Esperança, Rua José Marra de Freitas, Avenida Américo Vespúcio, Avenida Américo Vespúcio, 1259, Nova Esperança

BLOCO SBC SAMBA BOBAGEM CERVEJA/NOROESTE

Público estimado: 2000

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 21h

Concentração: Rua Vila Rica, 1315 – Bairro Monsenhor Messias

Trajeto: Rua Vila Rica, 1315, Jardim Montanhês, Rua Vila Rica, Rua Apolo, Rua Henrique Gorceix, Rua Francisco da Veiga, Rua Vila Rica, 1318, Monsenhor Messias

BLOCO MIENTRAS DURA/NOROESTE

Público estimado: 10.000

Horário concentração: 16h

Horário desfile: 17h30

Horário dispersão: 23h

Concentração: Rua Minerva, 819 – Bairro Monsenhor Messias

Trajeto: Rua Minerva, 819, Caiçara-Adelaide, Rua Minerva, Rua Belmiro Braga, Rua Atlântida, Rua Apolo, Rua Antônio Peixoto Guimarães, Pça. Francisco Vieira Filho, Rua Apolo, 15, Monsenhor Messias

Regional Norte

BLOCO CARNAFLORA/NORTE

Público estimado: 4.000

Horário concentração: 11h

Horário desfile: 12h

Horário dispersão: 18h

Concentração: Rua José Soares, 147 – Bairro Floramar

Trajeto: Rua José Soares, 147, Floramar, Rua José Soares, Avenida Joaquim Clemente, Avenida José Lopes Muradas, Avenida José Lopes Muradas, 287, Floramar

Regional Oeste

BLOCO ZOOY NO CAIXA/OESTE

Público estimado: 4.000

Horário concentração: 13h

Horário desfile: 14h

Horário dispersão: 19h

Concentração: Rua Timor, 42 – Bairro Betânia

Trajeto: Rua Timor, 42, Betânia, Rua Sambem, Rua Nepal, Rua Meca, Rua Alair Pereira de Mello, Rua Mario José Francisco, Pça. da Amizade, Rua José Lobato Ferrari, Rua Sambem, Rua Timor, Rua Meca, 8, Betânia

BLOCO ARRASTA BLOCO DE FAVELA/OESTE

Público estimado: 2.100

Horário concentração: 17h

Horário desfile: 19h30

Horário dispersão: 23h30

Concentração: Rua Central, 85 – Bairro Vila Antena

Trajeto: Rua Central, 85, Vila Antena, Rua Sem Nome, Rua São José, Rua Esperança, Rua São José, Rua São José, 86, Vila Antena

Regional Pampulha

BLOCO MONOBLOCO/PAMPULHA

Público estimado: 200.000

Horário concentração: 10h30

Horário desfile: 12h30

Horário dispersão: 16h30

Concentração: Avenida Antônio Abrahão Caram, 996 – Bairro São Luíz

Trajeto: Avenida Antônio Abrahão Caram, 996, São José, Avenida Antônio Abrahão Caram, Avenida Coronel Oscar Paschoal, Avenida Coronel Oscar Paschoal, 795, São Luiz

Regional Venda Nova

BLOCO UIVO DO LOBO MANSO/VENDA NOVA

Público estimado: 300

Horário concentração: 14h

Horário desfile: 15h

Horário dispersão: 20h

Concentração: Rua Santo Antonio, 127 – Bairro Venda Nova

Trajeto: Rua Santo Antônio, 127, Venda Nova, Praça Santo Antônio, Rua Afonso Lara, Rua Afonso Lara, 40, Venda Nova