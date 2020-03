Lacalle Pou toma posse como novo presidente do Uruguai

Eleito em novembro de 2019 pelo Partido Nacional, de centro-direita, Lacalle Pou encerra o ciclo de 15 anos de governo da coalizão de esquerda Frente Ampla, com dois mandatos de Tabaré Vázquez e um de José “Pepe” Mujica.

Lacalle Pou é advogado, casado, pai de três filhos e tem 46 anos. Éfilho do ex-presidente Luis Alberto Lacalle, que governou o Uruguai de 1990 a 1995.

Mercosul e acordos internacionais

Durante o discurso de posse, o novo presidente uruguaio frisou a importância do Mercosul, mas ressaltou que apoia a liberdade dos países integrantes do bloco em participar de outros acordos.

“O Mercosul deve ser fortalecido, mas que cada país tenha liberdade para realizar acordos bilaterais com outros países”, disse Lacalle Pou.

“Devemos deixar de lado as questões ideológicas de cada país para que o bloco fique mais forte”, completou.

Lacalle Pou defendeu também a implementação do acordo entre o Mercosul e União Europeia, assinado em junho do ano passado.

Déficit fiscal e segurança

Durante o discurso, Lacalle Pou também prometeu combater o desemprego e os altos custos de produção. Além disso, o novo presidente disse que vai resolver o problema do déficit fiscal do Uruguai, que, segundo ele, “é o mais alto dos últimos 30 anos”

A insegurança, um dos principais problemas mencionados pelos uruguaios durante a última campanha eleitoral, foi outro dos assuntos tratados enfaticamente pelo novo presidente. Lacalle Pou disse estar empenhado em frear o “crime e o narcotráfico”.

“Nós não estamos dispostos a ceder ao crime e ao tráfico de drogas. Vamos recuperar o controle de cada canto do nosso país, incluindo as prisões”, frisou.

Bolsonaro comparece à posse

Acompanhado da primeira-dama Michelle, o presidente Jair Bolsonaro viajou ao Uruguai para participar da posse de Lacalle Pou. Ele cumprimentou e tirou fotos com apoiadores em Montevidéu.

Além do presidente, uma delegação composta pelas seguintes autoridades participou das solenidades:

Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores

Augusto Heleno, ministro do Gabinete da Segurança Institucional (GSI)

Luis Carlos Heinze, senador (PP-RS)

Celso Russomanno, deputado federal (Republicanos-SP)

Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Participaram da cerimônia de posse os presidentes de Chile, Colômbia e Paraguai, os vice-presidentes de Costa Rica e Equador e autoridades de Argentina e Peru, além do rei Filipe VI, da Espanha, do ministro do Ambiente e Transição Energética de Portugal e do chanceler do México.