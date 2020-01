Lagoa de esgoto que desagua no Rio Guandu perto de estação da Cedae aumenta proliferação de algas, diz especialista

O RJ2 fez um sobrevoo nesta quarta-feira (8) na região do Rio Guandu onde fica a Estação de Tratamento da Cedae, responsável pelo fornecimento de água para grande parte da população do Rio de Janeiro, e flagrou grande quantidade de plantas aquáticas e lagoas de esgoto.

Um especialista ouvido pela reportagem disse que o contato entre a água do rio e o esgoto é uma das causas do aumento da proliferação de algas.

Segundo Isaac Volschan, entretanto, o cheiro e gosto diferente na água que está chegando para parte da população nos últimos dias não é consequência dessas algas. Ele afirmou que o problema do esgoto no Guandu também deve ser atacado.

Volschan aponta que a origem do esgoto está nos afluentes do Rio Guandu e não nas comunidades do seu entorno. A poluição dos rios do município de Queimados, que desaguam no Guandu depois de passar por várias cidades da Baixada Fluminense, é apontado por ele como um dos principais problemas da captação de água.

“As algas precisam de carbono, nitrogênio e fósforo e o esgoto tem esses elementos exatamente na proporção que as algas precisam. E como essas áreas são carentes de tratamento sanitário, todo esse aporte nutricional é veiculado principalmente nesses outros rios e não pelo Rio Guandu”, explicou.

Segundo ele, a coloração diferente da água que chegou para o consumo em algumas regiões do Rio de Janeiro dias também pode ser explicada pela presença de ferrugem e detritos nas tubulações da Cedae.

“Determinadas regiões da cidade não recebem água continuamente. Isso significa que essas tubulações não estão constantemente pressurizadas e nem cheias de água”, comentou o sanitarista.

Vigilância Sanitária diz que água é potável

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses do Rio avaliou, na tarde desta quarta-feira (8), que a água coletada nos últimos dois dias em oito bairros da cidade é considerada potável.

No entanto, a avaliação se essa água é própria para o consumo ainda não é conclusiva, já que somente a Cedae poderia fazer essa análise, segundo os técnicos da Prefeitura.

Os especialistas do Laboratório Municipal de Saúde Pública (Lasp) coletaram 107 amostras da água de abastecimento distribuída pela Cedae. As análises de 57 amostras já foram concluídas e os primeiros laudos foram classificados como satisfatórios pelos especialistas.

As outras 50 amostras serão finalizadas nesta quinta-feira (9).

Os técnicos da Prefeitura consideraram que as amostras de água estão dentro do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. Os índices de turbidez, cloro, flúor, PH, coliformes totais e escherichia coli foram considerados satisfatórios.

De acordo com a médica-veterinária Roberta Ribeiro, coordenadora do Lasp, esses resultados se referem às amostras coletadas na última terça-feira (7), em pontos de redistribuição da água de oito bairros.

“Atestamos a potabilidade, o que nos compete avaliar. Já a análise da possível presença de substâncias químicas, como a geosmina, cabe à empresa responsável pela rede de abastecimento avaliar”, disse Roberta Ribeiro.

A médica disse que caso a água das torneiras das casas apresente cor turva, cheiro ou algum sabor, a recomendação é que seja providenciada a limpeza das caixas, cisternas e demais reservatórios.

Para chegar aos laudos, cada amostra passa por um processo de análise específico de 24 horas. A equipe do Lasp monitora a qualidade da água de consumo por meio de um conjunto de ações rotineiras adotadas pelas autoridades de saúde pública, a partir de protocolos estabelecidos pelo Governo Federal.

“Aqui no Rio, esta análise é feita mensalmente em 264 pontos de distribuição da rede de abastecimento, considerando todos os parâmetros de potabilidade. Este trabalho permite a vigilância atuar na prevenção para que a água consumida pela população atenda ao padrão e às normas estabelecidas na legislação”, explica Roberta, adiantando que os laudos das outras 50 análises vão ficar prontas na quinta-feira (9).

Do total das amostras, 57 foram coletadas na terça, nos bairros de Paciência, Santa Cruz, Campo Grande, Olaria, Ramos, Brás de Pina, Humaitá e São Cristóvão. As outras 50 amostras em análise até esta quinta, foram coletadas em pontos de Realengo, Centro, Copacabana, Bangu, Gávea, Ipanema e São Conrado.

Vigilância Sanitária e Cedae dizem que água pode ser consumida

Upas relatam aumento de doenças

As Unidades de Saúde dos bairros de Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Oeste, confirmaram que casos de diarreia, gastroenterite e vômito mais que dobraram entre 20 de dezembro e 5 de janeiro.

A Secretaria Estadual de Saúde disse que não é possível associar o aumento na procura de pacientes com estes sintomas à água contaminada.

A Cedae diz que o que provocou a mudança no gosto, no cheiro e na aparência da água foi uma substância chamada geosmina, produzida por algas. Segundo a companhia, a água pode ser consumida pela população.

“A Cedae garante potabilidade da água. Os parâmetros monitorados estão dentro do padrão. É importante ressaltar nesse momento que não existe risco ao consumo da água. A questão do gosto é uma questão associada a uma substancia natural, um composto natural que não causa mal à saúde”, disse Sérgio Marques, gerente de controle de qualidade da Cedae.

Agenersa diz que Cedae pode ser punida

A Agência que fiscaliza e regula o abastecimento de água no Rio de Janeiro (Agenersa), disse que a Cedae pode ser punida pela condição da água que chega para os consumidores.