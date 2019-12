Laudo comprova lesões em youtuber, mas versões são conflitantes

Exame de corpo de delito realizado nesta quarta-feira (18) atesta que a youtuber Karol Eller sofreu lesões severas ao ser agredida na manhã de domingo (15) após discussão com um frequentador do quiosque Tia Augusta, na Barra da Tijuca.

Também segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal), o agressor, Alexandre Silva, e a namorada de Karol, Suelen dos Santos, sofreram lesões leves.

O agressor poderá cumprir pena de até cinco anos por lesão corporal. Há hipótese de que seja condenado por até três anos de prisão por injúria, caso seja configurado crime de homofobia.

Mesmo constatada a gravidade das lesões, Karol e demais envolvidos no episódio deverão prestar novos depoimentos para esclarecer divergências entre os depoimentos das vítimas e de duas testemunhas.

Não está nem descartada a possibilidade de Karol ser indiciada por suposto porte ilegal de arma, já que, segundo a versão do agressor e de duas testemunhas, Karol empunhava a pistola da namorada, que é policial civil, minutos antes de ser agredida.

A Polícia do Rio intimou, também nesta quarta, a proprietária e funcionários do quiosque. Encarregada do caso, a delegada Adriana Belém, da 16ª DP, afirma que os depoimentos são conflitantes e que por isso determinou a coleta de imagens e novos depoimentos.

Oficial de cartório, Suelen poderá ser punida caso tenha permitido que Karol segurasse a arma. Em declarações extraoficiais, ela teria admitido ter deixado a arma com a namorada enquanto buscava algo em seu carro. “Um policial não cede de maneira alguma a arma”, afirmou a delegada. De acordo com a polícia, Alexandre acompanhava o casal Carlos Guilherme de Oliveira e Dorena Fortini e teria sido apresentado pelos dois a Karol e Suelen.

Em depoimento à policia, Karol afirmou ser vítima de homofobia. Segundo ela, Alexandre a teria chamado de bizarra e sugerido que ela urinasse na rua por ser macho. Ele ainda teria assediado Suelen, dando início a uma briga.

Já Alexandre e o casal que o acompanhava afirmam que Karol voltou alterada do banheiro, onde teria consumido cocaína. A youtuber, segundo essa versão, teria mostrado a arma da namorada, identificando-se como delegada. Ela teria acusado Alexandre de assediar Suelen.

Amigo de Alexandre, Guilherme teria convencido Karol a entregar a arma. Mas a discussão continuou. Karol foi atingida com socos e pontapés. “Nada justifica uma agressão”, disse a delegada.