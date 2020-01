Lentidão, nota de corte, ansiedade: inscrições no Sisu geram memes na internet

A lentidão do sistema, que abriu durante a madrugada de terça, foi um dos temas comentados. Além disso, os candidatos compartilharam piadas sobre a nota de corte e a ansiedade em relação ao processo de seleção.

OG1entrou em contato com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, para pedir um posicionamento sobre o caso. O instituto informou que os esclarecimentos deveriam ser pedidos ao Ministério da Educação (MEC). Procurado, o MEC não havia enviado resposta até as 10h45.

Os estudantes podem se inscrever no Sisu até as 23h59 do próximo domingo (26). O prazo, que antes se encerraria na sexta (24), foi prorrogado após erros nas correções de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, as falhas afetaram quase 6 mil candidatos. As pontuações dos candidatos foram corrigidas antes da abertura das inscrições do Sisu, segundo o governo. Candidatos entrevistados peloG1confirmaram a alteração.

Coloco os dados e seleciono fazer inscrição

Sisu: erro

Seleciono fazer inscrição de novo

Sisu: captcha invalido

Vou selecionar de novo

Sisu: carregando página de inscrição… Erro pic.twitter.com/uNmszcpoB2 — January 21, 2020

Começa as inscrições para o Sisu, sistema de seleção para universidades públicas