Líder do governo no Senado prevê aprovação de PEC da 2ª instância no primeiro semestre de 2020

“A certeza que todo mundo tem é que a segunda instância vai ser definida, sim. E eu acredito que vai ser por PEC, que é a escolha que o Congresso está fazendo”, disse.

O senador acredita que a Câmara seguirá o calendário apresentado para aprovar a matéria até abril do próximo ano. Com isso, os senadores analisariam o texto até o fim de junho.

Segundo Bezerra, o Senado vai esperar que o tema tramite na Câmara antes de analisar o assunto.

Senado e Câmara debatem textos diferentes para retomar a prisão após condenação em segunda instância. Enquanto os deputados analisam a PEC, que tem tramitação mais demorada por alterar a Constituição, os senadores apreciam um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal.

Pacote anticrime e segunda instância são os destaques da semana em Brasília

O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na semana passada e, por ter caráter terminativo, poderia seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.

No entanto, nesta terça-feira, um grupo de 11 senadores apresentou um recurso para que a matéria fosse levada ao plenário do Senado.

Segundo Bezerra, outro recurso, dessa vez com apoio de 51 senadores, também será apresentado para levar o tema ao plenário. Este, porém, ainda não consta no sistema do Senado sobre o projeto de lei.

O líder do governo negou que o recurso seja para descartar a votação do projeto de lei e que o Senado poderá analisá-lo caso a Câmara não se debruce sobre a PEC.

“O que os 51 senadores subscrevem é o recurso ao plenário deixando com o presidente Davi [Alcolumbre] a definição do momento de pautar isso no plenário”, disse Bezerra.

“Se a Câmara não votar, não acelerar, o Senado vai votar o PL. Mas eu estou acreditando que a segunda instância será definida pela PEC da Câmara.”

O líder do governo fez um balanço das votações para o próximo ano. Segundo ele, as três PECs apresentadas pela equipe econômica que tratam sobre o pacto federativo também serão apreciadas no primeiro semestre de 2020.

A estimativa do líder é que as votações das três propostas sejam concluídas na seguinte ordem:

PEC dos Fundos – até fim de fevereiro

PEC Emergencial – até fim de março

PEC do Pacto Federativo – até meados de abril

“[Após a aprovação do Senado], vai para a Câmara e a Câmara, então, vai dar a velocidade, acredito que também na mesma ordem”, disse.

Na avaliação de Bezerra, o projeto que estabelece o novo marco legal do saneamento básico, aprovado pela Câmara nesta terça-feira (17), deve ser concluído pelo Senado até o fim de fevereiro.

Se o Senado aprovar o texto enviado pela Câmara, o projeto seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se os senadores modificarem a proposta, o novo marco retornará à Câmara.

“A disposição que percebo pelas lideranças aqui no Senado Federal é que devemos concluir a votação desse texto até o fim de fevereiro”, disse. “Poderá haver mudanças? Ainda é cedo para a gente fazer qualquer conjuntura a respeito disso.”