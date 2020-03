Livro sobre obra de Oscar Niemeyer é furtado do Grande Hotel de Ouro Preto; Veja vídeo

Um livro de Oscar Niemeyer foi furtado do Grande Hotel de Ouro Preto, na cidade histórica de Minas Gerais, neste sábado (29). O exemplar conta a história dos trabalhos do arquiteto , que foi responsável pelo projeto do hotel em 1938.

O exemplar foi levado por um casal de turistas argentinos. O homem de 57 anos é arquiteto, e sua esposa, desenhista, o que pode ter motivado o crime segundo a Polícia Militar. As câmeras de segurança do hotel flagraram o momento em que o homem coloca uma mochila em cima do livro, e depois retira a mochila com o exemplar escondido por baixo dela.

A Polícia Civil de Minas informou que o casal estava com voo marcado para Argentina, e entendeu que o livro poderia ser levado, já que estava no balcão do hotel. Foi instaurada diligência preliminar para levantar provas, antes de instaurar o inquérito. O casal foi escutado e liberado.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os dois pegaram um ônibus com destino a BH, e o veículo foi interceptado. O casal foi preso e o exemplar ficará retido na delegacia até a quarta-feira (4).

De acordo com Luma Eloar, supervisora de reservas do hotel, o livro conta sobre mais de 100 anos de projetos do arquiteto. O exemplar ficava à disposição dos visitantes, já que o projeto do hotel foi o primeiro de Oscar Niemeyer.

A PM disse que, ao registrar a ocorrência, foi informada de que o livro é avaliado em R$ 200 mil, mas não há nenhuma confirmação do valor do exemplar. Ainda assim, ele tinha uma dedicatória de Oscar Niemeyer e foi dados de presente pelo próprio arquiteto ao hotel.