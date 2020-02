Lula depõe em inquérito requisitado por Moro que o acusa de violação à Segurança Nacional

A investigação até então tramitava em sigilo na Polícia Federal

@DeputadoFederal, participei de uma audiência inacreditável, de inquérito contra o presidente Lula. Requisição de Sérgio Moro com base na Lei de Segurança Nacional, desenterrada do regime militar, pq Lula falou das notórias relações do governo com milicianos.— February 19, 2020

No dia 9 de novembro do ano passado – um dia após deixar a prisão em Curitiba – Lula participou de um ato político no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP), seu berço político, onde fez um discurso exaltado aos militantes. Naquela fala, ele fez ataques à OperaçãoLava-Jato, ao ministro Sergio Moro e ao presidenteJair Bolsonaro. Lula acusou Bolsonaro de “governar para a milícia” e chamou Moro de “canalha”.

Na ocasião, até petistas de seu núcleo mais próximo consideraram a fala muito incisiva e o aconselharam a reduzir o tom nas próximas manifestações públicas. A Lei de Segurança Nacional, editada nos últimos anos do regime militar (14/12/1983), prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão: a integridade territorial e a soberania nacional; o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito; e a pessoa dos chefes dos Poderes da União.

Também no Twitter, Paulo Pimenta elevou o tom contra o governo: “Sergio Moro acha que intimidando Lula fará o povo brasileiro mudar sua percepção de que este é um governo com íntimas relações com o crime organizado? Será que de fato ele imagina que deixaremos de afirmar que [Fabrício] Queiroz e Adriano [da Nóbrega, morto no último dia 9 na Bahia] faziam a ponte da família com as milícias?”, escreveu na rede social.

Sérgio Moro acha que intimidando Lula fará o povo brasileiro mudar sua percepção de que este é um governo com íntimas relações com o crime organizado? Será que de fato ele imagina que deixaremos de afirmar que Queiroz e Adriano faziam a ponte da famigliia com as milícias ?? — February 19, 2020

Leia Mais