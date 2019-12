Lula joga futebol com Chico Buarque, Haddad e MST; Juca Kfouri apitou

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) jogou futebol neste domingo (22) contra um time do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), em um campo do próprio MST no interior paulista. Batizado de “Amigos de Lula e Chico Buarque”, o time contou com nomes como Fernando Haddad, Eduardo Suplicy e o cantor Chico César. A partida foi apitada pelo jornalista Juca Kfouri. A informação foi divulgada pela Folha.

Com a camisa 13, Lula fez o primeiro gol da partida e levou cartão

amarelo de Juca por tirar a camisa. O MST empatou com gol de um do músico

Nilton Tato com passe do presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros. Chico

Buarque fez o gol da vitória para o time de Lula.