Lula vai à Europa para participar de atos em Paris, Genebra e Berlim

O ex-presidenteLuiz Inácio Lula da Silvaviaja àEuropana próxima semana. Ele tem compromissos naFrança,SuíçaeAlemanha.

— Foto: Andrew Medichini/AP Photo

Em Paris, receberá o título de cidadão honorário da cidade. Segundo o site oficial do ex-presidente, a honraria será oferecida pela prefeita local, Anne Hidalgo, pelo trabalho de Lula no combate à miséria e à fome. Na noite de terça-feira, o ex-presidente participa do “Festival Lula Livre”, em Paris. Estarão presentes a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad.

Na sexta-feira, dia 6, Lula chega a Genebra, onde se reúne com representantes do Conselho Mundial das Igrejas (CMI), composto por 340 igrejas de 120 países. Ainda na Suíça, participa de encontro com representantes de sindicatos.

Em Berlim, também estão previstas reuniões com líderes sindicais e políticos. No dia 9, uma segunda-feira, Lula participará do “Encontro em Defesa da Democracia no Brasil”, ato público com representantes dos comitês internacionais da campanha “Lula Livre”.

O governo Jair Bolsonaro publicou duas medidas para autorizar formalmente apoio às viagens do ex-presidente. O secretário-executivo do atual presidente da República, Antônio Carlos Paiva Futuro, deu aval para os servidores Carlos Eduardo Rodrigues Filho e Misael Melo da Silva acompanharem o ex-presidente