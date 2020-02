Mãe de Isabella Nardoni tem bebê: “é uma benção de Deus”

Ana Carolina Oliveira, Vinícius Francomano e a pequena Maria Fernanda (Reprodução/Divulgação)

Ana Carolina Oliveira, mãe deIsabella Nardoni, morta em 2008, teve uma filha na última quarta-feira (26), na capital paulista. A bancária, em um relacionamento com o administrador Vinicius Francomano, falou sobre o nascimento de Maria Fernanda.

O caso Nardoni ganhou as manchetes há mais de uma década, quando a menina de então 5 anos de idade foi encontrada morta no gramado de um condomínio na Zona Norte da capital paulista. A polícia identificou como autores do crime o pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá: o homem foi condenado há 31 anos de prisão, e a mulher, 26.

Aos 35 anos, Ana comemora o nascimento da filha. “Ela foi planejada, desejada“, disse aoG1. É a segunda filha dela com Francomano: eles também são pais do pequeno Miguel, que nasceu em 2015. “É um momento de realização. Estou feliz por viver a maternidade novamente, é uma benção de Deus”, afirmou também paraVeja.