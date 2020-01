Maia lidera ranking de viagens em aviões da FAB em 2020 – RENOVA Mídia

Em um total de 42 voos, os aviões da FAB transportaram 382 pessoas neste ano.

Durante os 26 primeiros dias de 2020, um total de382 passageirosforam transportados em42 voosda Força Aérea Brasileira (FAB).

Apenas em seis dias deste ano — 1º, 2, 7, 11, 18 e 20 — não foram registradas decolagens oficiais.

Os dados estão contidos em um levantamento feito pelo siteMetrópoles, que teve por base atas de registros de voos da FAB.

Em 2020, a autoridade doBrasilque mais viajou com a FAB foiRodrigo Maia(DEM-RJ), presidente daCâmara dos Deputados, com 12 deslocamentos.

Em segundo lugar no ranking está o ministro do Desenvolvimento Regional,Gustavo Canuto, com cinco embarques.

A lista é composta ainda pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministroDias Toffoli, e pelo ministro da Cidadania,Osmar Terra, com quatro viagens cada.

Nesta terça-feira (28), o presidente da República,Jair Bolsonaro, destituiu o ministro-chefe em Exercício da Casa Civil,Vicente Santini, após uma viagem àÍndiaem avião da FAB.

“Inadmissível o que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onyx. Decidido por mim”, declarou Bolsonaro, como noticiou aRENOVA.