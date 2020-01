Maia rebate narrativa de Guedes sobre papel do Congresso na aprovação de reformas

O presidente daCâmara dos Deputados,Rodrigo Maia(DEM-RJ), rebateu declaração doministro da Economia,Paulo Guedes, durante evento sobre a agenda econômica e as reformas do qual ambos participaram hoje, em São Paulo.

— Foto: André Coelho/Agência O Globo

Guedes chegou pontualmente ao seminário, diferentemente de Maia, que se atrasou. Por isso, o ministro da Economia falou antes do presidente da Câmara. Mas Maia chegou ao local a tempo de ouvir a parte final da fala de Guedes, que disse que Executivo e Legislativo devem arcar com suas responsabilidades específicas, e que, no caso da reforma administrativa, houve atraso no encaminhamento do projeto por parte do Congresso.

Visivelmente contrariado, Maia rebateu Guedes.

“Não é bem assim. O cronograma tem atraso por parte do Congresso e tem atraso por conta do governo. Só tem de tomar cuidado com esse negócio de que atrasou o envio da reforma administrativa para que não fique tudo nas costas do Parlamento”, afirmou.

Depois, em entrevista coletiva, Maia disse que os Poderes precisam trabalhar em harmonia para a aprovação das reformas. “O que eu digo é que os Poderes não são independentes e a independência não significa cada um trabalhar no seu canto. A harmonia é que gera os bons resultados”.

Em seguida Maia explicou a crítica pontual feita a Guedes. “Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de crítica, até porque pode gerar outra interpretação, a nossa relação com o ministro Paulo Guedes é de muita admiração e confiança. Mas, de fato, aqueles 15 dias entre o 1º e o 2º turnos no recesso (parlamentar), eles não podem ser responsáveis pelo não envio (da proposta de reforma) administrativa”, disse Maia.

O presidente da Câmara afirmou que apenas mostrou que “o pacto federativo foi prometido para abril, para junho e só foi enviado em novembro. Acho que essa narrativa [de Guedes] ‘eu fiz a minha parte, você faz a sua’… O Poder Executivo tem de ter presença, diálogo”, disse Maia.

“Então, na hora em que ele [Guedes] fala ‘agora é com o parlamento’, não. Agora o parlamento vai trabalhar junto com ele, junto com a equipe econômica, para mostrar à sociedade e aos deputados a importância que tem a reforma administrativa, a tributária, a importância que tem a modernização das leis brasileiras”, afirmou Maia.

O presidente da Câmara disse também que está otimista com a expectativa de encaminhamento das reformas. “Eu sou otimista, acho que as duas podem caminhar, uma vota no primeiro período, a outra vota no outro. O importante é que as duas caminhem”.

Maia disse que espera que as reformas tributária e administrativa sejam aprovadas até o final deste ano.

“O nosso papel é constituir maioria e apoiar o que é prioridade. Estou otimista e acho que a gente tem de fazer um discurso verdadeiro para a sociedade. Claro que não está tudo resolvido, os investidores não estão voltando. Acho que em 2020 temos condição de ter as duas reformas aprovadas”, afirmou, referindo-se à administrativa e à tributária.

Segundo Maia, a agenda eleitoral municipal não deve causar esvaziamento do parlamento e isso será positivo para o encaminhamento das reformas. “O processo eleitoral não tende a atrapalhar tanto”, disse. “Deputados não têm tanto compromisso com a agenda municipalista.”

Maia defendeu ainda a aprovação célere da chamada PEC Emergencial, matéria que está no Senado. Disse que será preciso “colocar algumas coisas importantes” na redação.

“Fomos fazendo papel de bobo”

Maia fez severas críticas às corporações e aos privilégios de servidores públicos. Como parlamentar, fez uma espécie de mea culpa ao tratar do assunto: “Fomos fazendo papel de bobo [diante de servidores] e fomos transferindo poder para as corporações”.

“Temos um Estado que protege melhor o emprego com a estabilidade e ainda paga melhor que a iniciativa privada”, criticou.