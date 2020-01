Mais 11 lotes da Backer estão contaminados, diz Ministério

O Ministério da Agricultura identificou a presença do contaminante dietilenoglicol em mais 11 lotes de cervejasBacker. Agora são dez produtos da Cervejaria Backer, de Belo Horizonte, contendo as substâncias tóxicas. Até sexta-feira (17), foram registrados ao menos 19 casos de intoxicação pela substância, com quatro mortes.

Sede da cervejaria Backer, no Bairro Olhos D’Água, em Belo Horizonte Foto: Uarlen Valério / O Tempo / Estadão Conteúdo

Os produtos em que a substância foi encontrada são:



– Belorizontina

– Capixaba

– Capitão Senra

– Pele Vermelha

– Fargo 46

– Backer Pilsen

– Brown

– Backer D2

– Corleone

– Backer Trigo

Até o momento, as análises realizadas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária constataram 32 lotes contaminados. Segundo o ministério, “diante do risco iminente à saúde pública a Anvisa definiu pela interdição das marcas da cerveja com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020.

Em nota, a pasta diz que segue atuando nas apurações administrativas para identificar as circunstâncias em que os fatos ocorreram e tomando as medidas necessárias para mitigar o risco apresentado pelas cervejas contaminadas. “Ressaltamos que a empresa permanecerá fechada até que existam condições seguras de operação. Reafirmamos que os produtos somente serão liberados para comercialização mediante análise e aprovação do ministério”, diz a nota.

