Mais de 15 mil policiais militares vão garantir a segurança na virada do ano

RIO – Mais de 15 mil policiais militares garantirão asegurança do Riodurante avirada do ano.Haverá ainda cerca de 2.000 viaturas patrulhando todo o território estadual, com atenção especial para a orla da capital, Niterói, Região dos Lagos e Costa Verde. O esquema especial de policiamento começará a ser empregado às 6h do dia 31 e irá até a manhã do dia 1º, quarta-feira.

POLICIAMENTO EM COPACABANA

Para o Réveillon em Copacabana, a Polícia Militar mobilizará 2.049 policiais e 112 viaturas. Trinta torres de observação estarão posicionadas pela orla do bairro – 13 na areia e 17 no calçadão. Do alto das torres e quipados com rádios transmissores, agentes conseguirão irradiar o policiamento a pontos sensíveis, dividindo a área em quadrantes, facilitando a ação das forças policiais. Em Copacabana, também haverá policiamento com cães e a cavalo. O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) vai atuar, a partir das 18h30 desta segunda-feira, nos 24 pontos de bloqueio em apoio à CET-Rio. Equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do BPChq vão apoiar na parte externa das estações do metrô em Copacabana.