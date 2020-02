Mais de 30 policiais militares ‘desertores’ são presos no Ceará durante motim da categoria

Policiais faltaram a chamada para atuar na segurança de festas carnavalescas no interior do estado.

policiais e bombeiros militares organizaram um ato reivindicando melhoria salarial.Por lei, policiais militares são proibidos de fazer greve. 31 de janeiro:o governo anunciou um pacote de reajuste para soldados. 6 de fevereiro:data em que a proposta seria levada à Assembleia Legislativa do estado, policiais e bombeiros promoveram uma manifestação pedindo aumento superior ao sugerido. 13 de fevereiro:o governo elevou a proposta de reajuste e anunciou acordo com os agentes de segurança. Um grupo dissidente, no entanto, ficou insatisfeito com o pacote oferecido. 14 de fevereiro:o Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou ao comando da Polícia Militar do Ceará que impedisse agentes de promover manifestações. 17 de fevereiro:a Justiça manteve a decisão sobre possibilidade de prisão de policiais em caso de manifestações. 18 de fevereiro:três policiais foram presos em Fortaleza por cercar um veículo da PM e esvaziar os pneus. À noite, homens murcharam pneus de veículos de um batalhão na Região Metropolitana. 19 de fevereiro:batalhões da Polícia Militar do Ceará foram atacados. O senador Cid Gomes foi baleado em um protesto de policiais amotinados. 20 de fevereiro:policiais recusaram encerrar o motim após ouvirem as condições propostas pelo Governo do Ceará para chegar a um acordo. 21 de fevereiro:tropas do Exército começam a atuar nas ruas do Ceará. 22 fevereiro:Ceará soma 88 homicídios desde o início do motim. Antes do movimento dos policiais, a média era de seis assassinatos por dia.

MANIFESTAÇÃO DE POLICIAIS POR AUMENTO SALARIAL

