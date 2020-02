Mansão de Edemar será escola inspirada em Musk

O empresário Janguiê Diniz, fundador da Ser Educacional, pretende abrir uma escola inspirada no método de educação do CEO da Tesla Motors, Elon Musk, no antigo endereço de Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos. Diniz arrematou o imóvel, que fica no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, por R$ 27,5 milhões na última terça-feira.

A proposta de Janguiê Diniz é transformar o espaço em um centro de ensino básico de alto padrão, do infantil ao médio, para ensinar “multi habilidades e desenvolver o pensamento crítico”, além de habilidades como “criatividade, inovação e empreendedorismo”.

A inspiração é a Ad Astra School, desenvolvida pelo fundador da SpaceX e da Tesla Motors Elon Musk para a educação de seus cinco filhos nos arredores de Los Angeles. Na Ad Astra, que tem fila de espera para matrícula, não há classes fixas nem provas. As crianças aprendem a seu tempo, de acordo com interesses e aptidões particulares. O ensino é desenvolvido a partir do interesse dos alunos em propor soluções para problemas reais do cotidiano – por exemplo, conviver com chuvas torrenciais que param uma cidade como São Paulo, aumentar a eficiência de serviços à comunidade ou mesmo se preparar para abrir uma empresa trabalhando da própria casa. A escola fica no campus da Space X, empresa de tecnologia aeroespacial que trabalha para levar a primeira missão tripulada de turistas ao espaço.

Janguiê Diniz procurava um local em São Paulo para construir a escola há vários anos. Após avaliar diversos imóveis, chegou à antiga residência de Edemar Cid Ferreira, que fazia parte da massa falida do Banco Santos. A casa, com 8.180 m2 de terreno e 7.880 m2 de área construída, fica no Morumbi, onde também estão diversas outras escolas tradicionais de São Paulo. O projeto arquitetônico é de Ruy Ohtake e o paisagismo é assinado por Roberto Burle Marx. “O que antes foi um templo de ostentação agora se tornará um templo de educação”, disse Diniz.

Além da Ser Educacional, Janguiê Diniz hoje se dedica ao Instituto Êxito de Empreendedorismo, uma organização sem fins lucrativos que procura desenvolver lideranças entre jovens de escolas públicas. O Instituto Êxito tem uma série de cursos on-line e ainda faz mentoria em projetos desses estudantes.