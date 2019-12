Marcelo Odebrecht é demitido do grupo; saída agrava situação da empresa

SÃO PAULO – O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, foi demitido por justa causa e sem indenização, nesta sexta-feira da empresa fundada por sua família. Em comunicado interno distribuído aos gestores das 20 empresas do grupo, o novo presidente, Ruy Sampaio, comunicou “que Marcelo não é mais integrante da Odebrecht S.A. e, portanto, não mais poderá utilizar os serviços de qualquer natureza”, diz o texto. A demissão foi noticiada em primeira mão pelo colunista do GLOBO, Lauro Jardim, segundo o qual, a decisão foi de Emilio Odebrecht, pai do empresário.

Marcelo Odebrecht ainda mantinha um cargo de diretor na empresa, era contratos pela CLT e recebia salário de mais de R$ 100 mil, mas estava afastado de funções executivas desde que foi preso, em 2015. Ele também utilizava os serviços de um motorista, um advogado do grupo, além de um assesor de imprensa.

“Na condição de ex-integrante e acionista indireto minoritário da companhia, Marcelo Odebrecht terá os mesmo direitos, deveres e tratamento conferidos aos demais acionistas. Doravante, todas as comunicações deverão ser feitas somente através dos mesmos canais utilizados pelos acionistas da família Odebrecht, centralizados na Kieppe, a holding familiar que controla o grupo”, diz o texto de Sampaio.

Em nota, Marcelo Odebrecht reagiu à sua demissão, afirmando que seu desligamento é mais um “ato de abuso de poder do atual presidente da Odebrecht S.A”, Ruy Sampaio.

“A demissão de Marcelo Odebrecht é apenas a demonstração inequívoca de mais um ato de abuso de poder do atual presidente da Odebrecht S.A. que, na tentativa de paralisar a apuração pelo compliance de fatos que lhe atingem e que deveriam estar protegidos por sigilo, retalia o denunciante como forma de intimidá-lo”, diz a nota.

A empresa informou que a demissão de Marcelo já tinha sido aprovada em outubro pelo Conselho de Administração da holding do grupo. O desligamento, segundo a empresa, atendeu recomendação feita pelos ‘monitores’ do Ministério Público Federal e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que atuam na empresa há dois anos.

A briga entre Emilio Odebrecht e seu filho Marcelo subiu de temperatura nesta semana, quando houve a troca de presidente. Além de colocar Sampaio, homem de sua confiança na presidência, em substituição a Luciano Guidolin, Emilio deu sinal verde para que outras pessoas ligadas a Marcelo, que permanecem na companhia, sejam substituídas.

O primeiro alvo foi Zaccaria Junior, diretor de relações com a imprensa, e que atuava como assessor de imprensa de Marcelo. A demissão de Zaccaria foi pedida pelo próprio Ruy Sampaio.

– Luciano não queria demitir pessoas ligadas ao Marcelo. Como Ruy Sampaio aceitou a missão dada por Emilio Odebrecht, o novo presidente agora virou o alvo do Marcelo – disse uma pessoa que tem conhecimento dos bastidores da empresa.

Na conta do pai

Sampaio tem longa trajetória no grupo. É funcionário desde 1985, já foi tesoureiro, diretor de finanças internacionais e diretor de investimentos da Odebrecht S.A. Antes de chegar à presidência do Conselho de Administração, ele presidiu a Kieppe Participações, holding da família Odebrecht, controladora da companhia.

Ao chegar ao cargo que já foi ocupado por Marcelo, ele virou seu principal desafeto e alvo de inúmeros e-mails de Marcelo ao setor de compliance da Odebrecht, além de várias diretorias.

Nesses e-mails, aos quais o jornal “Folha de S.Paulo” teve acesso, Marcelo coloca na conta do pai diversos erros que teriam levado o grupo à situação judicial, especialmente omissão a tudo o que acontecia na empresa. Marcelo acusa o pai de ter ‘esvaziado’ a Kieppe, utilizando ações da holding para comprar fazendas.

Também afirmou que Ruy Sampaio atua em favor dos interesses de seu pai e ‘de seus próprios interesses’, inclusive para evitar investigações que poderiam incriminá-lo. Marcelo diz ainda que Ruy Sampaio chegou a intermediar e receber pagamentos indevidos, fato que estaria registrado no sistema utilizado pela Odebrecht para gerir o chamado ‘departamento de propina’.

Em entrevista ao jornal “Valor Econômico”, nesta sexta-feira, Ruy Sampaio, por sua vez, acusa Marcelo de chantagear a empresa. O novo presidente disse que Marcelo recebeu R$ 240 milhões para assinar o acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, no âmbito das investigações da operação Lava-Jato.

Segundo Sampaio, num bilhete escrito 20 dias antes de assinar a colaboração, ele pediu um VGBL (plano de previdência privada) equivalente a seus ativos, mais metade dos ativos depositados na Suíça, que perderia, dinheiro para pagar as multas impostas pelo Ministério Público Federal (MPF) e compromisso de que seria ressarcido de todo patrimônio que viesse a perder.

No total, diz Sampaio, Marcelo queria receber R$ 310 milhões. Para o novo presidente, isso é chantagem com a empresa, em busca de “dinheiro e poder”.

Barrado na sede

Marcelo, que vinha visitando a empresa com frequência depois que conseguiu a progressão para o regime semi-aberto, recebeu o primeiro golpe na semana passada, quando foi barrado na entrada da empresa por ordem do pai. Em novos e-mails ao departamento de compliance, Marcelo afirmou que Zaccaria, seu assessor de imprensa, foi demitido por Sampaio exatamente por ajudá-lo na retomada do contato com os jornalistas, depois de sua saída da prisão.

O clima bélico nos bastidores da empresa complica ainda mais a situação da Odebrecht, que está em recuperação judicial com dívidas de R$ 98,5 bilhões, e coloca em xeque a negociação do plano de recuperação que está em negociação com os bancos credores. Na assembleia desta quinta-feira, os credores decidiram suspender o encontro e retomá-lo no próximo dia 29 de janeiro.

– Será que os bancos vão fazer força para deixar a empresa em condições de sobreviver enquanto a família controladora briga nos bastidores ? – questiona uma fonte ligada às negociações.

Especialistas em grandes recuperações judiciais avaliam que se a empresa sobreviver ficará muito menor do que é atualmente, com mais de 20 subsidiárias em 17 áreas de negócios. Para esses especialistas, deve sobrar apenas a construtora, unidade que deu início ao conglomerado. Mas há problemas também na construtora, que está sem presidente desde outubro.

Ainda como presidente do grupo, Luciano Guidolin indicou Juliana Baiardi, que presidia a Atvos, braço do setor sucroalcooleiro da Odebrecht, para comandar a construtora. Foi um pedido de Emílio para substituir Fábio Januário no cargo. Mas para formalizar a indicação, foi criado um conselho, que tinha a própria Juliana como presidente. Mesmo assim, o conselho não aprovou o nome de Juliana e nem indicou outro executivo para o cargo.

Efeito colateral

Uma advogada que representa um grupo de credores avalia que as desavenças entre Marcelo Odebrecht e seu pai Emílio aumentam as incertezas sobre o cumprimento do plano de recuperação, que prevê que a empresa precisa gerar caixa excedente às despesas e compromissos do grupo, para que haja recursos para pagamento dos credores.

— Esse clima nos bastidores da empresa aumenta a desconfiança sobre o cumprimento do plano de recuperação judicial — disse a advogada, que pediu anonimato.

No comunicado interno da empresa em que Emilio Odebrecht anunciou a troca de presidente, ele afirma que as negociações com os credores avançam ‘construtivamente’. Diz que com a esperada aprovação do plano e homologação pela Justiça, será concluído um ‘ciclo fundamental para a sobrevivência do Grupo Odebrecht.

Marcelo trava uma briga com o pai e outros familiares porque sentiu-se injustiçado depois dos acordos de delação fechados por Emílio e outros executivos com o Ministério Público Federal no âmbito das investigações da Lava-Jato. Para Marcelo, seu pai e os aliados foram beneficiados nas negociações com o MPF.

Marcelo questiona, por exemplo, o fato de seu cunhado, Mauricio Ferro, vice-presidente jurídico do grupo, não ter sido incluído no rol de 78 delatores da empresa, já que considera que este participou de negociações de oferta de propina a políticos. Ele também cortou relações com sua irmã, a advogada Mônica Bahia Odebrecht (que é casada com Ferro). Por isso, desde que saiu da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Marcelo tem a ideia fixa de corrigir o que considera ser injustiças.