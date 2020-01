Marido mata mulher a tiros e joga vítima de carro em movimento em viaduto de Fortaleza

Um homem atirou na mulher e a empurrou de um carro em movimento, nesta terça-feira (7), no viaduto do Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A vítima foi socorrida, mas teve morte cerebral.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o autor dos disparos tentou cometer suicídio durante perseguição policial, mas foi capturado. O homem foi encaminhado para Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da capital, para socorro médico.

A Polícia Militar informou que ele efetuou três disparos contra a vítima. Logo em seguida, o homem jogou a esposa do veículo e atirou na cabeça da mulher.

Ele tentou fugir, mas teve a placa do carro identificada por equipes do Raio, da Polícia Militar. Os agentes atiraram nos pneus do automóvel. Durante a perseguição policial, o homem tentou suicídio com um tiro na boca e com cortes de tesoura no pescoço.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga as circunstâncias do crime. Um revólver calibre 38 foi apreendido. O casal tem dois filhos.

O homem foi capturado próximo ao cruzamento das ruas Gustavo Sampaio com Raimundo Arruda, na Parquelândia — Foto: Leábem Monteiro/SVM