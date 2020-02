Máscaras para proteção contra coronavírus somem das prateleiras de lojas de BH

Antes de o caso suspeito de coronavírus em Belo Horizonte ser descartado na tarde desta sexta-feira (31), o temor dos moradores da capital mineira já tinha feito com que máscaras de proteção, especialmente a N95, sumissem das prateleiras de lojas especializadas. Muitas já estão com estoques zerados. O coronavírus já matou 213 pessoas na China.

Na capital mineira, o caso descartado é de uma mulher de 22 anos, que fez intercâmbio estudantil em Wuhan e retornou para o Brasil no sexta-feira (24). Ela está internada em observação no Hospital Eduardo de Menezes, referência em doenças infectocontagiosas, desde terça-feira (28).

Na distribuidora de equipamentos hospitalares, Saúde Vida Cirúrgica, que fica no bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH, a procura aumentou tanto que o estoque está zerado. “Em dois dias, vedemos 2.500 máscaras. Já chegaram mais mil, mas já estão todas vendidas, aguardando apenas a retirada dos consumidores”, contou o gerente Felipe Zanetti.

De acordo com ele, 85% da procura é feita por chineses, que estão enviando para parentes na China, que não conseguem comprar o ítem no país. O restante é de brasileiros que já estão com viagem marcada para o exterior.

Vendida a R$ 5 ao consumidor final, a máscara de proteção biológica, utilizada especialmente em hospitais e para proteção contra varíola, rubéola, tuberculose, além do coronavírus, está difícil de se obter até mesmo com fabricantes, segundo Felipe. “Nós estamos enrolados. Não temos produto para todo mundo”, falou.

O estoque também está zerado na Líder Cirúrgica, que fica na mesma região da capital mineira. O fornecedor, que é de São Paulo, também não tem e não tem previsão de fornecer o produto novamente. “Antes, a gente levava um mês para vender [uma caixinha, com 20 unidades]. Agora, vendemos uma só nesta semana”, contou.

A Cirúrgica Gervásio, que funciona no mesmo bairro, também registrou um aumento expressivo da procura, especialmente por chineses. “Vendia duas máscaras em uma semana. Era muito pequena a procura. Só ontem, vendeu por volta de 300”, afirmou a gerente Gislene Moreira. “Só não vendo mais, porque não tenho”, finalizou.

Já no bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Cirúrgica Eldorado também registrou aumento expressivo, de 500% na procura pelas máscaras. “Ainda tem muitas pessoas que acreditam que isso não vai chegar aqui. Mas tem um grupo de pessoas que já estão com medo, acreditam que correm risco e já estão vindo comprar”, disse o proprietário Oscar Lourenço.

Uso de máscara no Brasil ainda não é recomendado

Em nota, a Sociedade Brasileira de Infectologia diz que não recomenda o uso de máscaras no Brasil, mas indica que cuidados de higiene sejam reforçados diante da ameaça do vírus. “No atual momento não é necessário usar máscara em São Paulo, porque a gente não tem aqui casos comprovados no país. Então não tem necessidade,” afirma Marcos Antonio Cyrillo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também não colocou o uso de máscara entre suas recomendações à população em geral, apenas para funcionários de portos, aeroportos e fronteiras que fazem abordagem de pessoas e inspecionam bagagens acompanhadas.

Ciclo do novo coronavírus – transmissão e sintomas — Foto: Aparecido Gonçalves/Arte G1