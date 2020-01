Mau tempo adia reinauguração de base brasileira na Antártida – O Antagonista

O governo adiou a inauguração das novas instalações da Estação Comandante Ferraz, na Antártida, prevista para esta terça-feira, informa aCrusoé.

Em função do do mau tempo, autoridades que vão participar do evento, como o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, não puderam viajar de Punta Arenas, no extremo sul do Chile, à base brasileira.

Segundo a Marinha, a expectativa é a de que os representantes do Palácio do Planalto possam embarcar amanhã.

Leia: