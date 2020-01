MDB repudia “infame copia e cola” de Alvim – O Antagonista

O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, acaba de divulgar uma nota o discurso do secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, com citação a discurso de Joseph Goebbels.

“Repudiamos o infame ‘copia e cola’ da propaganda nazista produzido pelo secretário especial de Cultura, Roberto Alvim.

Esperamos que o presidente da República tome as medidas cabíveis, em nome dos brasileiros de todas raças e credos que combateram o nazismo e fascismo nas fileiras das Forças Expedicionárias Brasileiras.”