MEC prevê reduzir número de vagas do Fies a partir de 2021

De acordo com o MEC, “as vagas poderão passar de 100 mil em 2020 para54 mil em 2021 e 2022“. A pasta afirmou que a quantidade de vagas poderá ser revista, anualmente, caso haja alteração nos parâmetros econômicos atuais ou nos aportes do Ministério.

Para oprimeiro semestre de 2020, as regras permanecem iguais, tanto para a modalidade do Fies quanto para a do P-Fies. As inscrições começam em 5 de fevereiro e vão até o dia 12 do mesmo mês.

No P-Fies, as mudanças começam a partir do segundo semestre de 2020 e incluem a desvinculação da modalidade como um programa independente do Fies. Já a modalidade do Fies sofrerá mudanças a partir do primeiro semestre de 2021.

Confira abaixo as principais mudanças:

A principal mudança nas regras para o Fies foi nas notas de corte para o candidato que quer solicitar o financiamento. Atualmente, é preciso termédia mínima de 450 pontosno Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação. A partir doprimeiro semestre de 2021, a nota média mínima permanece sendo de 450 pontos, mas a nota de corte da redação sobe para400 pontos.

A nota do Enem também vai servir para limitar as transferências de cursos em instituições de ensino superior para alunos que possuem financiamento do Fies. Agora, será necessário um resultado igual ou superior à nota de corte do curso ao qual deseja ser transferido.

As mudanças passam a valer a partir do primeiro semestre de 2021

Os candidatos precisarão ter nota mínima de 400 pontos na redação do Enem

na redação do Enem A média das cinco provas do Enem deverá ser igual ou superior a 450 pontos

O candidato deve ter uma renda de até 3 salários mínimos

Para pedirtransferência de faculdade,o candidato deverá ter tirado na prova do Enem a nota de corte do curso ao qual pretende ir

Nota do Enem pode ser usada por três programas do governo: Sisu, Prouni e Fies. — Foto: Reprodução/G1

O P-Fies foi criado para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos pudessem obter financiamento para cursar o ensino superior em instituições privadas. Com a mudança anunciada, que começa a valerno segundo semestre de 2020, o programa passa a não ter limite de renda, ou seja, quem ganha mais de 5 salários mínimos também poderá concorrer ao financiamento.

O programa foi desvinculado do Fies, o que implica que não será mais necessário fazer a prova do Enem para concorrer ao financiamento nesta categoria. O MEC anunciou também que o candidato poderá entrar com solicitação de financiamento durante todo o ano.

As mudanças passam a valer a partir do segundo semestre de 2020

O programa passar a ser independente do Fies

Não será necessário fazer o Enem para tentar o financiamento

para tentar o financiamento Não será exigido um limite máximo de renda

Possibilidade de contratação durante todo o ano