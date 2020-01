MEC “tem que ser descontaminado”, diz Heleno – O Antagonista

Em entrevista à CBN, o general Augusto Heleno falou sobre os problemas envolvendo o Enem e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Para o ministro-chefe do GSI, o Ministério da Educação está “extremamente contaminado” no aspecto ideológico.

“‘Inegavelmente, o MEC foi extremamente contaminado. Agora tem que ser descontaminado dos dois lados. A educação tem que ser neutra ideologicamente. Não pode ter conotação ideológica na educação”, disse Heleno.

Em relação à disputa judicial acerca dadivulgação do resultado do Sisu, Heleno afirmou que é “lamentável, pois afeta uma juventude que se esforça para vencer todos os problemas”. Mas, de acordo com o ministro, a solução está “bem encaminhada”.

“Se houver nomes responsáveis pelo erro, é óbvio que tem que ter punição. Por enquanto, está havendo uma investigação, e há indícios de que tenha sido uma falha mecânica.”