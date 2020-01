Médicos de BH revisam diagnósticos em busca de casos de intoxicação por dietilenoglicol em 2019

Homem internado em BH desde o início do ano passado tem sintomas de intoxicação por dietilenoglicol. Vinte e um casos de intoxicação após consumo de cervejas da Backer foram notificados, quatro morreram.

pessoas contaminadas após consumir cerveja; quatro morreram; Os sintomas da intoxicação incluem náusea, vômito e dor abdominal, que evoluem para insuficiência renal e alterações neurológicas; A Backer nega usar o dietilenoglicol na fabricação da cerveja. Diz que usa o monoetilenoglicol; A cervejaria foi interditada, precisou recolher seus produtos e interromper as vendas de todos os lotes produzidos desde outubro; A diretora da cervejaria disse que não sabe o que está acontecendo e pediu que clientes não consumam a cerveja; O governo de MG criou um portal para informar sobre intoxicação; À Justiça, a Backer apresentou um vídeo com suposto indício de sabotagem.

A Polícia Civil quer analisar o corpo de Maria Augusta de Campos Cordeiro, de 60 anos, morta em Pompéu, no Centro-Oeste de Minas, porque ela morreu no dia 28 de dezembro, antes da intoxicação por dietilenoglicol ser conhecida das autoridades. A corporação pediu à Justiça autorização para exumar o corpo.

“A exumação é mais um elemento de toda a cadeia investigativa, né. Mas, nós sabemos que a família já comprou a bebida, no local certo, tempo certo”, afirmou o delegado Flávio Grossi.

Os parentes da vítima concordaram com a exumação. “Desejo da família que se isso for contribuir para investigação. Se isso for contribuir para que haja uma identificação real, para que a verdade apareça, a família está de acordo”, disse Christiani Assis, enteada da vítima.

CONTAMINAÇÃO COM CERVEJA EM BH

Newsletter G1 Created with Sketch. O que aconteceu hoje, diretamente no seu e-mail As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail. Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita. Obrigado! Você acaba de se inscrever na newsletter Resumo do dia.

Leia Mais