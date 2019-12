Mega da Virada: Apostas podem ser feitas até as 17h; G1 transmite sorteio ao vivo

O sorteio do concurso 2.220 seráa partir das 20h, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo e oG1vai transmitir ao vivo.

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega-Sena e aplicar o prêmio estimado na poupança, terá uma renda mensal deR$ 861,3 mil.

O valor arrecadado com apostas na Mega da Virada bateu recorde para um único dia nesta segunda-feira (30). A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal com exclusividade aoG1.

O montante negociado até 20h foi de mais de R$ 210 milhões, superando – e muito – o antigo recorde: de R$ 166 milhões arrecadados no dia 31/12/2018.

Mega-Sena da Virada pode pagar R$ 300 milhões — Foto: Marcelo Brandt/G1

Como jogar na Mega da Virada

Os jogos podem ser feitos em lotéricas de todo o país ou pela internet. A aposta mínima custaR$ 4,50.

Nas lotéricas, as apostas devem ser realizadas com o volante preenchido com no mínimo 6 dezenas. Na internet, pela primeira vez é possível participar pelo site Loterias Online (é preciso ser maior de 18 anos, possuir CPF válido e cartão de crédito).

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Professor explica a probabilidade de acertar números na Mega-Sena

Conheça abaixo, no podcast O Assunto, as curiosidades e probabilidades de ganhar na Mega da Virada: