Menina de 3 anos morre após engasgar com chiclete em shopping na Zona Norte do Rio

Uma menina de três anos, identificada como Maria Alice, morreu após engasgar com um chiclete dentro de um shopping center na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, neste domingo (29).

De acordo com o Shopping Ilha Plaza, a menina estava acompanhada dos avós quando engasgou. Brigadistas ainda fizeram um atendimento de emergência e a acompanharam no encaminhamento para o Hospital Evandro Freire. Segundo o shopping, ela chegou com vida à unidade de saúde e ficou em observação no CTI, mas não resistiu.