Menina que sumiu após brincar em parquinho é encontrada morta

O corpo da menina Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, foi encontrado no fim da noite desta segunda-feira. A menina estava desaparecida desde a última sexta-feira, quando foi brincar em um parquinho, na cidade de Chavantes, interior de São Paulo.

Agnaldo Assunção, vizinho da família, confessou o crime e indicou para os policiais onde estava o corpo da vítima. Ela foi encontrada em uma área de mata.

Câmeras de segurança registraram Emanuelle caminhando sozinha em direção oposta à sua casa, segurando o que parece ser uma boneca, pouco antes de desaparecer na sexta-feira (10) em um parquinho em Chavantes, distante 400 km da capital paulista.

OCidade Alertainformou que Agnaldo Assunção havia sido visto com a menina antes de ela desaparecer. A equipe do programa chegou a ser ameaçada por pessoas que disseram ser amigos do suspeito.

Veja imagens de câmara de segurança que registrou Emanuelle caminhando antes de desaparecer: