Menino morre após desabamento em casa de Francisco Morato

Menino morre em desabamento de casa durante temporal em SP

Uma criança morreu no desabamento da laje de uma casa após forte chuva em Francisco Morato, na Grande São Paulo, no final da noite desta quinta-feira (20). A vítima era um garoto de 10 anos, chamado Alexandre. Ele morava com os pais e mais dois irmãos no bairro Jardim São João.