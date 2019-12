Mensagens indicam que miliciano falou com Queiroz sobre exoneração de ex-mulher – O Antagonista

Mensagens de celular obtidas pelo MP-RJ indicam que Adriano Magalhães da Nóbrega conversou com Fabrício Queiroz sobre a exoneração de sua ex-mulher do gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, relata Fabio Leite naCrusoé.

Segundo o MP fluminense, Danielle Mendonça da Costa era funcionária-fantasma no gabinete de Flávio e repassava parte do salário que recebia na Alerj a Queiroz e ao ex-marido.

Ex-PM, Nóbrega é acusado de liderar a milícia Escritório do Crime. A conversa com Queiroz foi em janeiro, quando Flávio ainda não tomara posse no Senado.

