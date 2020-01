Michelle Bolsonaro tem alta do hospital após passar por cirurgia estética

Ela havia sido internada na quinta-feira (2), mesmo dia em que foi operada. O presidente Jair Bolsonaro foi visitá-la durante a internação, mas não acompanhou a sua alta.

Boletim médico divulgado após a alta informou que a primeira-dama “apresentou ótima evolução clínica” e “continuará com acompanhamento pelo médico da família”.(leia a íntegra do boletim ao final da reportagem)

Segundo informações dadas no dia da cirurgia pelo médico Régis Ramos, responsável pelo caso, a primeira-dama trocou as próteses de silicone dos seios e corrigiu o afastamento do músculo do abdômen, comum em mulheres que passaram por gestações. A operação também foi realizada para corrigir uma hérnia umbilical.

Ao deixar o hospital, por volta das 11h20, a primeira-dama foi direto para o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Na semana passada, Bolsonaro viajou para a Base Naval de Aratu (BA), inicialmente para passar o Ano Novo, e, na ocasião, informou que Michelle não iria junto em razão da cirurgia.

No dia 31, contudo, o presidente retornou a Brasília e passou o réveillon no Palácio da Alvorada. A assessoria informou que ele havia decidido antecipar o retorno para ficar com a família.

Boletim Médico

Brasília, 4 de janeiro de 2020.

A senhora primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, internada no Hospital DF Star após ser submetida a procedimento cirúrgico apresentou ótima evolução clínica, recebendo alta hospitalar hoje, dois dias após a cirurgia, e continuará com acompanhamento pelo médico da família.