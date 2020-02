Militares turcos morrem em confronto na Síria; Erdogan convoca reunião de emergência

O número de mortos no confronto desta quinta está incerto. Fontes oficiais turcas disseram que 22 pessoas morreram na ofensiva. Porém, o Observatório Sírio para Direitos Humanos fala em34 mortes, enquanto o governador da província de Hatay diz que 22 morreram. Mais tarde, ele atualizou o número para 29.

Rebeldes apoiados pela Turquia entram em cidade síria na província de Idlib nesta quinta-feira (27) — Foto: Ghaith Alsayed/AP Photo

Também não está clara a autoria do ataque: fontes do governo turco dizem que a ação pode ter partido de forças de Bashar al-Assad na Síria ou mesmo de militares da Rússia, aliada do regime sírio.

É o maior número de mortos em um só dia desde que a Turquia começou a intervir no conflito da Síria, em 2016. Desde o início de fevereiro, e considerando as mortes desta quinta, ao menos 43 pessoas soldados turcos morreram em Idlib, segundo a Associated Press.

Mais tarde, de acordo com a agência estatal Anadolu, a Turquia atacou posições do regime sírio em Idlib — uma represália à morte dos soldados turcos.

A região de Idlib fica próximo à fronteira entre Turquia e Síria. A agência Reuters registrou ambulâncias e helicópteros no local após os relatos do confronto.

Tensão entre Turquia e Síria

Rebeldes sírios apoiados pela Turquia tomam a cidade de Saraqeb, em Idlib, na Síria, nesta quinta-feira (27) — Foto: Ghaith Alsayed/AP Photo

Milhares de soldados turcos estão na província de Idlib, onde apoiam rebeldes contrários ao regime de Bashar al-Assad — que, por sua vez, é aliado da Rússia.

Os conflitos na região têm se intensificado neste mês, na medida em que os governistas vêm retomando o controle da localidade, que fica próximo à fronteira com a Turquia.

Colunas de fumaça irrompem após explosões em Saraqeb, em Idlib (Síria), nesta quinta-feira (27) — Foto: Ghaith Alsayed/AP Photo

De acordo com o Observatório Sírio para Direitos Humanos, as forças de Bashar al-Assad retomaram o controle na região sul de Idlib na quinta-feira (26). Segundo a organização, os militares governistas tomaram 60 cidades e vilarejos desde o início da semana.

Em dezembro, a ofensiva do regime sírio provocou a fuga de 900 mil pessoas, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).