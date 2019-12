Militares venezuelanos pedirão refúgio ao Brasil

Dois ministérios de Bolsonaro, o das Relações Exteriores e o da Defesa, divulgaram uma nota conjunta afirmando que os cinco militares venezuelanos presos em Roraima pelo Exército brasileiro vão iniciar os procedimentos para pedir refúgio no Brasil

A reportagem do portal G1 relembra que “os militares foram encontrados pelo Exército brasileiro na quinta-feira (26) durante patrulhamento na região da terra indígena de São Marcos, ao Norte de Roraima. Os cinco estavam estavam desarmados e foram conduzidos à capital Boa Vista.”

A matéria ainda acrescenta que “segundo o governo de Nicolás Maduro, os oficiais são “desertores” e estão envolvidos no ataque a uma base militar no sul do território venezuelano ocorrida na semana passada. A Venezuela afirma que os combatentes participaram do ataque contra uma instalação militar em Gran Sabana, em 22 de dezembro, que resultou na morte de um oficial e no roubo de 120 fuzis e nove lança-granadas.”