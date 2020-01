Minas tem 50 mortes por causa das chuvas dos últimos dias, diz Defesa Civil

Até o momento, 65 pessoas ficaram feridas. O número de pessoas mortas aumentou em relação ao boletim desta segunda-feira (27), que indicava 47 óbitos.

Cidades em situação de emergência

O governo do estado já decretou situação de emergência em 101 cidades. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Governo de Minas Gerais na segunda-feira (27). A medida, que já foi reconhecida pelo governo federal, vale por 180 dias e possibilita ações mais céleres para a recuperação dos estragos e auxílio à população. Todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar nos trabalhos sob coordenação da Defesa Civil de MG.

Ministro promete R$ 90 milhões a Minas

No fim de semana, quando 47 cidades estavam sob o decreto estadual, foi solicitado ao governo federal o reconhecimento do estado de emergência. O Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto, esteve em Belo Horizonte no domingo (26) e disse que os atingidos pela chuva devem ter antecipação do Bolsa Família e do saque do FGTS.

Canuto prometeu que o governo federal vai disponibilizar R$ 90 milhões para atender às demandas relacionadas às fortes chuvas em Minas Gerais.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil Estadual confirmou 13 mortes. Cinco eram de uma mesma família, que morreram após desabamento de casa no bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, na noite sexta-feira (24). O Instituto Médico Legal (IML) já identificou e liberou todos os corpos da Região Metropolitana de BH.