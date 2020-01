Ministério da Agricultura encontra dietilenoglicol em mais 11 lotes de cervejas da Backer

Foto: Backer/Divulgação

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informou na noite desse sábado (18) ter achado a substância dietilenoglicol em mais 11 lotes de cervejas da Backer. São 32 lotes contaminados de dez produtos diferentes: Belorizontina, Capixaba, Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Backer D2, Corleone e Backer Trigo.



Arte: Mapa

O dietilenoglicol é suspeito de intoxicar 19 pessoas em Minas, sendo que quatro morreram. Uma morte foi confirmada pela contaminação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou todas as marcas da cervejaria com data de validade igual ou posterior a agosto de 2020 (confira a lista ao fim da matéria). A orientação da Anvisa é para que essas bebidas não sejam consumidas.

O Mapa acertou com a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a intimação da empresa para recall dos produtos em que foi confirmada a contaminação e dos que estão sem a segurança comprovada.