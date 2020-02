Ministério da Defesa confirma que repatriados deixarão quarentena neste domingo

Decisão de adiantar liberação do grupo foi tomada após o último resultado para testes do coronavírus – o terceiro desde o período do isolamento – também dar negativo.

o grupo em quarentena poderia ser liberado antes do prazo inicial previsto.

O Ministério da Defesa ressaltou que todos os repatriados permanecem com quadro assintomático. O órgão informou que eles serão transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB) para nove estados do país(veja nota na íntegra ao final da reportagem).

Base Aérea teve que ser adaptada para receber os repatriados — Foto: Sílvio Túlio/G1

O Ministério informou para onde vai cada um dos integrantes da quarentena:

Distrito Federal (Ala 1 – Base Aérea de Brasília) – 20 passageiros, sendo 9 militares, 1 profissional do Ministério da Saúde, 1 profissional da EBC e 9 repatriados;

São Paulo (Base Aérea de São Paulo) – 13 passageiros, sendo 11 repatriados, um militar e uma integrante do Ministério da Saúde;

Rio de Janeiro (Ala 11 – Base Aérea do Galeão) – 11 militares;

Paraná (Aeroporto Internacional Afonso Pena) – 5 repatriados;

Santa Catarina (Base Aérea de Florianópolis) – 4 repatriados;

Minas Gerais (Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa) – 3 repatriados;

Pará (Campo de Provas Brigadeiro Velloso) – 1 repatriada;

(Dois repatriados, transportados para Brasília, seguirão em voos comerciais para o Maranhão e para o Rio Grande do Norte. Um repatriado permanecerá em Anápolis (GO)).

Repatriados passaram por três exames para detectar novo coronavírus durante a quarentena, mas todos deram negativo — Foto: Ho Yeh Li/Arquivo Pessoal

O grupo de brasileiros e parentes chineses que retornou ao Brasil por conta do coronavírus pousou em na Base Aérea de Anápolis em dois aviões da FAB no último dia 9. Desde então, eles permaneceram no local. O Ministério da Defesa divulgou que a operação para trazer os repatriados tem um orçamento de R$ 11,2 milhões.

Ao todo, 34 pessoas foram resgatadas. Outras 24 pessoas que integravam a equipe técnica que foi buscá-los – incluindo tripulação, médicos e jornalistas – também ficou no isolamento.

O grupo dos 34 repatriados da China é composto da seguinte forma:

4 chineses casados com brasileiros;

7 crianças com idades entre 2 e 12 anos;

23 brasileiros adultos – casais e homens e mulheres solteiros (sendo três diplomatas).

A tripulação das aeronaves é formada por:

14 médicos;

8 tripulantes;

2 jornalistas.

Aviões com brasileiros repatriados da China chegou a Anápolis no dia 9 de fevereiro — Foto: Sílvio Túlio/G1

O Hotel de Trânsito da base foi adaptado para receber o grupo. No local, uma área foi reservada exclusivamente para eles. Durante duas semanas, eles tiveram acesso aos seguintes itens:

6 refeições diárias: café, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia (acompanhados por nutricionistas);

Videogame, brinquedoteca, jogos, biblioteca, apresentação de bandas militares;

Internet, TV a cabo, frigobar, geladeira sem itens alcoólicos;

Serviço religioso;

Emergência odontológica;

Apoio psicológico e pedagógico.

Nota do Ministério da Defesa:

Brasileiros serão liberados neste domingo da Base Aérea de Anápolis

Anápolis (GO), 22/02/2020 – Os 58 brasileiros, que estão cumprindo quarentena na Base Aérea de Anápolis, serão liberados neste domingo (23). Eles realizaram a terceira coleta, na sexta-feira passada, e, neste sábado, os resultados foram negativos para coronavírus, de acordo com a análise do Laboratório Central do Estado de Goiás.

Todos os hóspedes da Base Aérea de Anápolis, que permanecem com o quadro assintomático, serão transportados, neste domingo, pela Força Aérea Brasileira para nove estados do Brasil.

A Operação Regresso à Pátria Amada Brasil cumpre assim seu compromisso com o bem estar de todos os envolvidos na operação e com a segurança da população brasileira.

VE – Repatriação de brasileiros na China — Foto: Aparecido Gonçalves e Juliane Monteiro/G1

CASOS DE CORONAVÍRUS NO MUNDO

