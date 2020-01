Ministério da Justiça lança lista de criminosos mais procurados do país

página do Ministério da Justiça vai mostrar informações como o nome, a foto, a área de atuação e o mandado de prisão do criminoso.

O objetivo é combater o crime organizado. A lista com os mais procurados do país foi inspirada no modelo americano, mas não há recompensa em dinheiro para quem prestar informações.

O governo vai atualizar a lista mensalmente e a orientação é que, caso alguém reconheça esses criminosos, avise a polícia imediatamente.

“São indivíduos extremamente perigosos. A divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, os mandados sejam cumpridos e eles sejam levados às cortes de Justiça para julgamento ou para que as condenações sejam cumpridas e eles possam responder pelos crimes”, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.