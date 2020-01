Ministério da Saúde vai investigar casos de insuficiência renal e alterações neurológicas em MG

Todos os pacientes apresentam quadro semelhante de insuficiência renal e alterações neurológicas. Uma força-tarefa formada pelas vigilâncias estadual e municipal, além da Fundação Ezequiel Dias (Funed), já investiga os casos.

Eles ocorreram em dezembro e a investigação foi confirmada nesta terça-feira (7). Esta doença não tem nome, mas está sendo chamada de síndrome nefro neural porque ataca os rins e causa sintomas neurológicos.

Os técnicos do Ministério da Saúde vão investigar as hipóteses de intoxicação e infecção por vírus, bactérias ou fungos. As casas dos pacientes também serão visitadas. Nenhuma hipótese foi descartada.