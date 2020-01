Ministério identifica substância tóxica em oito produtos da cervejaria Backer

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou nesta quinta-feira (16) ter identificado a presença das substâncias monoetilenoglicol e dietilenoglicol, proibidas em alimentos, em oito produtos da cervejaria Backer.

A substância dietilenoglicol foi encontrada no sangue de pacientes que apresentaram sintomas de uma síndrome nefroneural e relatam ter consumido a cerveja Belorizontina, da empresa mineira.

Já são quatro mortes investigadas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas, de um total de 18 pacientes em apuração.

Segundo o ministério, além das marcas Belorizontina e Capixaba, foram encontradas as substâncias tóxicas nas marcas Capitão Senra, Pele Vermelha, Fargo 46, Backer Pilsen, Brown e Backer D2.

As análises foram realizadas em laboratórios federais de defesa agropecuária. Até esta quinta, já haviam sido detectados 21 lotes contaminados. Em todos eles, havia a presença do dietilenoglicol. Em outros oito, havia também o monoetilenoglicol.

A Policia Civil mineira passou a mirar também a empresa química fornecedora de monoetilenoglicol à cervejaria Backer. Na tarde desta quinta, policiais vistoriaram a empresa em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Documentos e produtos químicos foram recolhidos e encaminhados para a perícia.

Um ex-funcionário da Backer e e um ex-funcionário dessa fornecedora foram ouvidos pela polícia. A instituição não deu detalhes sobre os depoimentos.

Também nova perícia na Backer foi realizada nesta quinta, com equipe de policiais, peritos e funcionários do ministério.

À tarde, a Polícia Civil e o Ministério da Agricultura cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa química fornecedora, localizada em Contagem.

“Os advogados da cervejaria apresentaram o ex-funcionário da empresa química para prestar depoimentos. Eles tiveram amplo acesso à produção desta prova (depoimento), tendo, inclusive a oportunidade de fazer perguntas, levando cópias dos depoimentos”, diz nota da polícia.

Ainda segundo a policia, “tanto o monoetilenoglicol e dietilenoglicol são substâncias tóxicas e foram encontradas em todos os materiais recolhidos e analisados até o presente momento”.

Em geral, o dietilenoglicol é usado na indústria como anticongelante e para evitar que os líquidos evaporem. O produto é tóxico e não deveria ter contato com a bebida, passando por cano isolado dos tanques.

Os dados foram divulgados após reunião entre membros da pasta e de outros órgãos que acompanham o caso.

Na segunda-feira (13), o ministério já havia determinado à Backer o recolhimento de todos os produtos no mercado. O objetivo era evitar possíveis riscos aos consumidores até a conclusão das análises.

Em nota, a pasta afirma que “segue atuando nas apurações administrativas para identificar as circunstâncias em que os fatos ocorreram e tomando as medidas necessárias para mitigar o risco apresentado pelas cervejas contaminadasâ€. Diz ainda que a empresa deverá permanecer fechada até que tenha condições seguras de operação.

Inspeções realizadas dentro da cervejaria Backer apontaram que a água usada na produção da cerveja Belorizontina estava contaminada com dietilenoglicol e monoetilenoglicol. De acordo com o Mapa, ainda não é possível afirmar como a contaminação ocorreu. Entre as hipóteses estão sabotagem, vazamento e uso incorreto da substância durante o processo de produção.

Ainda segundo a pasta, a contaminação não estava restrita a apenas um tanque.

A Backer ainda não se pronunciou sobre os resultados divulgados nesta quinta. Em nota, a empresa afirma que “nunca comprou e nem utilizou o dietilenoglicol em seus processos de fabricação”, mas diz usar o monoetilenoglicol em processo de resfriamento dos produtos.

Diz ainda que “aguarda os resultados das apurações e continua à disposição das autoridades”.

Veja a lista de lotes identificados com dietilenoglicol

Belorizontina

Lotes: L2 1354, L2 1348, L2 1197, L2 1604, L2 1455, l2 1464, L2 1593, L2 1557, L2 1604, L2 1474, L2 1546, L2 1487

Capixaba

Lotes: L2 1348

Capitão Senra

Lotes: L2 1609, L2 1571

Pele Vermelha

Lotes: L1 1448, L1 1345

Fargo 46

Lotes: L1 4000

Backer Pilsen

Lotes: L1 1549, L1 1565

Brown

Lote: 1316

Backer D2

Lote: L1 2007

Veja lista de lotes que também tinham o monoetilenoglicol

Belorizontina

Lotes: L2 1354, L2 1348, L2 1197, L2 1593, L2 1557, L2 1604, L2 1474

Capixaba

Lotes: L2 1348

Fonte: Ministério da Agricultura