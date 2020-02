Ministro da Saúde considera ‘equivocada’ construção de hospitais na China para atender infectados pelo coronavírus

construção em tempo recorde de dois hospitais para atender aos infectados.

“Alguns acharam que aquilo ali era uma demonstração de muita potência, aquilo foi uma demonstração de uma medida equivocada, que levou a um colapso do sistema hospitalar”, disse Mandetta.

Segundo o ministro, pessoas com síndromes respiratórias leves não devem ser internadas para não sobrecarregar as unidades de saúde. “Apendicites continuam a acontecer, infartos acontecem, e os hospitais continuam ali para atender esse perfil de pacientes”.

Ele defendeu o isolamento domiciliar adotado pelo Brasil, como nos 85 casos suspeitos registrados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. “O isolamento domiciliar tem a eficácia tão alta quanto estar no hospital para esse tipo de vírus que é transmitido por gotículas, gotas de saliva”, disse Mandetta. “Não se interna um indivíduo no hospital porque ele está com uma síndrome gripal, conversando, falando, se alimentando”. Mandetta destacou ainda que, no hospital, a doença pode atingir pessoas com imunidade debilitada.

O ministro afirmou que as medidas adotadas pela China não foram suficientes para impedir que o vírus saísse do país. “A condução desta história, desde o início na China, quando se fala, ‘vamos bloquear cidades, vamos fazer mega produções’, acabou espalhando [o vírus] por toda a península asiática”.

Governo de SP fala sobre o coronavírus — Foto: Reprodução

Na coletiva, Mandetta também disse que irá antecipar a campanha de vacinação contra a gripe para o dia 23 de março. Assim, os pacientes que chegarem às unidades de saúde com sintomas gripais e informarem que tomaram a vacina irão facilitar o diagnóstico do coronavírus, já que as doenças contempladas por ela não serão consideradas.

O ministro disse ainda que a população não deve deixar de se preocupar com outras doenças, especialmente as que já têm vacinas, como o sarampo, já que a imunização contra o coronavírus ainda não existe. “Eu fico imaginando esse pessoal do movimento antivacina no dia que sair uma vacina para esse coronavírus, se eles vão abrir mão de se vacinar e vão ficar em casa”.

Hospital de Huoshenshan tem 25 mil metros quadrados e começou a ser construído no dia 23 de janeiro — Foto: Chinatopix/AP

A China construiu um hospital com mais de mil leitos em apenas 10 dias. O Hospital de Huoshenshan foi inaugurado no dia 3 de fevereiro. A estrutura de 25 mil metros quadrados começou a ser construída no dia 23 de janeiro. O canteiro de obras foi ocupado por cem tratores e quatro mil trabalhadores que se revezaram em três turnos de trabalho, de acordo com a agência Xinhua.

O segundo hospital começou a receber pacientes no dia 8 de fevereiro. Ele foi construído em ainda menos tempo: uma semana. O Wuhan Leishenshan Hospital tem 1,6 mil novos leitos e cobre uma área de 21,9 hectares. Há enfermaria de isolamento, área de exames e acomodações para médicos.

Vídeo mostra construção de hospital na China em 10 dias

China inaugura segundo hospital para pacientes com coronavírus

Coronavírus: entenda como ocorre o contágio e quais os sintomas — Foto: Arte/G1