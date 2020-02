Mônica Bergamo: ‘Era tudo fofoca’, diz Bia Doria ao chegar de mãos dadas com João no Carnaval

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chegou de mãos dadas com a mulher, Bia, no sambódromo do Anhembi, neste sábado (22).

Eles desmentiram rumores de que estariam separados. “Era tudo fofocaâ€, disse Bia à coluna. A artista sempre sustentou que os dois estavam juntos.

Ao posar para uma foto, os dois se beijaram, a pedido dos jornalistas. O casal verá o desfile das escolas de samba no camarote da Prefeitura de São Paulo.

​Bia usava um vestido negro de lantejoulas prateadas, “da 25 de março” que guarda em seu ateliê —e uma sandália baixa para ensaiar alguns passos de samba. A bolsa era Cavalli, também de seu acervo. Apesar de pequena, nela cabiam celular, óculos e um chalé preto enrolado que a primeira-dama logo tirou para usar. “Tá frio”, dizia.

Uma assistente carregava a bolsa para que ela pudesse posar para as inúmeras fotos ao lado do marido tiradas por jornalistas, e também as selfies feitas por admiradores e correligionários.

“Cadê a Bia?”, perguntava o governador quando se perdia da mulher no meio da aglomeração.

O governador elogiava o Carnaval de São Paulo nas entrevistas, “que se transformou no maior e no melhor do país, a maior festa popular do mundo”.

“Ele sempre gostou, sempre foi para Salvador no Carnaval”, repetia a primeira-dama. “Agora ele trouxe para São Paulo o que amava”, referindo–se à grandiosidade da folia paulistana.

​Doria embarca neste domingo (23) para o Rio de Janeiro. Vai almoçar com o governador Wilson Witzel e à noite visita com ele o Sambódromo. No dia seguinte, embarca para Salvador, na Bahia, a convite do prefeito ACM Neto (DEM-BA). “Vou pular na pipoca”, diz. “Vou aonde me convidarem.”