Moradores reclamam de falta de energia em quatro cidades da Grande Fortaleza

três reatores explodirem.

A auxiliar de cozinha Francisca Rosária, moradora da cidade de Itaitinga, reclama não poder usar o ventilador. “Nesse calorão precisamos do ventilador e não podemos usar”, afirmou. Sobre o motivo ter sido a explosão na subestação, ela questiona. “Não acho que seja só pela explosão, não. Passou a semana toda faltando energia nas outras ruas”, encerrou Rosária sem saber como vai ser o dia sem energia elétrica e sem celulares desligados.

Subestação da Enel no Ceará explode durante reportagem da TV Verdes Mares

Comerciantes do bairro Barrocão, em Itaitinga, tiveram que colocar o freezer para fora do mercadinho na tentativa de conseguir vender as carnes em promoção. Em contato com a Enel, os moradores foram informados que o serviço vai ser normalizado ainda hoje.

Já a Enel informa que a falta de energia é decorrente de uma falha na subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), que não é de responsabilidade da distribuidora e que fornece energia para nove subestações da Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes de Fortaleza e da Região Metropolitana por volta das 8h30 desta quarta-feira (1). A companhia esclarece que a energia foi restabelecida gradativamente e todos os clientes tiveram o fornecimento normalizado até as 11h.