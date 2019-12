Moraes diz que criação do juiz de garantias é ‘muito menos problemático do que alguns apontam’ – O Antagonista

Na entrevista ao Estadão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o prazo para a entrada em vigor do pacote anticrime, prevista para 23 de janeiro, provavelmente terá de ser alterado para que o juiz de garantias seja instalado de “maneira consciente, razoável e nacionalmente”.

“Logicamente, haverá necessidade de uma reestruturação organizacional do Judiciário. Mas isso não só é possível, como muito menos problemático do que alguns apontam”, afirmou.

“Obviamente, não é razoável e nem necessário criar para cada Comarca com vara única, outro cargo para um juiz de garantias. Me parece que a regionalização é o segredo, não só para o combate a criminalidade organizada, mas também para a rápida e eficiente implantação do juízo de garantia”, ponderou mais adiante.